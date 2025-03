Exceso de sal en crudo de Pemex ya está solucionado, asegura Sheinbaum… pero solo en Dos Bocas

Sobre el problema del exceso de agua y sal en el petróleo crudo que produce Petróleos Mexicanos (Pemex), se pronunció hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que esta complicación ya está resuelta, al menos en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves, la mandataria dijo que fue informada de que la refinería Olmeca ya produce 100 mil barriles diarios de combustible, además de que se ha solucionado el asunto del crudo con sal o salitre.

“Dos Bocas, me dijeron antier, por cierto, ya está produciendo 100 mil barriles. Se resolvió el problema del crudo, el crudo con sal, no sé como dice, crudo con problemas de salitre, y entonces eso ya nos va a permitir que esté funcionando al cien”, afirmó Sheinbaum ante medios.

Sheinbaum se refirió a la producción de Dos Bocas, luego de ser cuestionada sobre la posibilidad de que México busque otros mercados para no depender de las refinerías estadounidenses, pues el país es un gran importador de gas natural de Estados Unidos.

En respuesta, la presidenta reiteró su confianza en la inversión realizada por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Sistema de Refinación Nacional, la cual tiene como objetivo garantizar la autosuficiencia.

Sheinbaum resaltó el trabajo que se está haciendo para fortalecer a las seis refinerías en México y anunció que muy pronto estará funcionando la coquizadora de Tula.

“Estamos planteando incluso ver cómo podemos usar el coque que se produce en esas refinerías, pero estas nos dan autosuficiencia en gasolinas”, aseguró.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, Padilla, reconoció que hay quejas por el exceso de agua y sal en el crudo producido por México.

Refinerías de EU ‘batean’ petróleo de Pemex por exceso de agua

El pasado 12 de febrero, se dio a conocer que refinerías estadounidenses rechazaban el petróleo crudo mexicano procedente de Pemex, alegando que este no era apto para producir gasolina o diésel debido a los altos niveles de agua que contenía.

De acuerdo con los reportes, el crudo de Pemex tiene hasta un 6 por ciento de agua, lo que supera seis veces más que el estándar de la industria. La situación puso en alerta a los fabricantes de combustible en Estados Unidos, principalmente en Texas y Luisiana, ya que México es su tercer mayor proveedor de petróleo; el segundo es Canadá.

Según estimaciones, un cargamento estándar de medio millón de barriles tiene una proporción de 30 mil barriles de agua, lo que es equivalente a 2 millones de dólares de pérdida. Derivado de estos problemas, Canadá y Colombia son quienes se han llevado las mayores ventas de crudo, al ser considerados como una alternativa.

Al respecto, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, negó que las refinerías estadounidenses estén rechazando el crudo de México, como reporta la prensa internacional, aunque reconoció que hay quejas por el exceso de agua y sal en su contenido.

Rodríguez indicó que no se habían registrado afectaciones a las exportaciones y que ningún barco había sido rechazado. Asimismo, aclaró que estaban cerca de cumplir con las especificaciones necesarias y que era un problema que se estaba resolviendo.

“Es algo que es normal, no es solo a Pemex, sino a muchísimas petroleras del mundo, es coyuntural y, además, hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se eche a perder, no. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua, quitarle la salinidad”, aseveró la mandataria en febrero pasado.

Con información de Héctor Usla.