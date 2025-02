‘Batean’ petróleo de Pemex por exceso de agua: ¿Qué países le están ‘comiendo el mandado’ a México?

Refinerías estadounidenses reportaron que el petróleo crudo mexicano, procedente de Pemex, no es apto para producir gasolina o diésel, esto debido a los altos niveles de agaur que reportan.

De acuerdo con los reportes, el crudo de Pemex tiene hasta un 6 por ciento de agua, lo que significa seis veces más que el estándar de la industria.

Esta situación pone en alerta a los fabricantes de combustibles en Estados Unidos, principalmente a los de Luisiana y Texas, debido a que México es su segundo mayor proveedor de petróleo, luego de Canadá.

Las estimaciones indican que un cargamento estándar de medio millón de barriles tiene una proporción de 30 mil barriles de agua, lo que es equivalente a 2 millones de dólares de pérdida.

Cabe destacar que el exceso de agua hace más complicado el proceso de refinación del petróleo en combustible, ya que se debe tratar previamente para desechar el agua, así como realizar preparativos adicionales.

En ese sentido, los fabricantes estadounidenses están optando por alternativas de otro país, mismas que podrían ‘comerle el mandado’ a Pemex.

¿Qué países podrían ganarle a Pemex el negocio de la venta de petróleo?

De acuerco con Bloomberg, Canadá y Colombia son quienes se han llevado las ventas de crudo, esto debido a que surgen como alternativa mientras prevalecen los reclamos sobre los barriles de petróleo con exceso de agua de Pemex.

Esta situación provoca que el petróleo suba de precio, además de que se suma a los problemas de Pemex, que debe hacer frente al adeudo de 20 mil millones de dólares sobre proveedores de productos químicos para que el petróleo sea apto para las refinerías.

Cabe destacar que Canadá, actualmente en polémicas con el gobierno de Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump al petróleo podría beneficiarse aún más, ya que la industria energética esperaba tarifas de hasta un 25 por ciento; sin embargo, quedó en un 10 por ciento con el objetivo de evitar el aumento de precio de la gasolina y combustible para calefacción en pleno invierno.

Pemex niega exceso de agua en su petróleo crudo

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, negó que las refinerías estadounidenses estén rechazando el crudo de México, como reporta la prensa internacional, pero reconoció que hay quejas por el exceso de agua y sal en su contenido.

El funcionario admitió que los clientes “últimamente se han estado quejando un poco de la cantidad de sal y agua que trae, desde el último mes”, pero aseguró que ya lo están “controlando” y están “muy cerquita de las especificaciones y es coyuntural”.

“No nos han rechazado ningún barco, o sea, sí se quejan y dicen: ‘no, trae (mucha agua y sal)’, entonces se penaliza con centavos del precio y siempre es un objeto de negociación”, manifestó.

Rodríguez contestó a preguntas de la prensa tras reportes en los medios internacionales sobre que refinerías en Estados Unidos están, presuntamente, rechazando el crudo de México porque contiene hasta seis veces más agua del nivel aceptado.

Rodríguez indicó que no ha habido afectaciones a las exportaciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que resolverán el asunto dentro de unos 10 días, pero aseguró que “no hay problemas en Pemex, ni en la producción petrolera, son coyunturas que se dan y que se han dado históricamente”.

“Es algo que es normal, no es solo a Pemex, sino a muchísimas petroleras del mundo, es coyuntural y, además, hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se eche a perder, no. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua, quitarle la salinidad”, aseveró la mandataria.

La polémica surge en un contexto en el que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, acumuló pérdidas por 21 mil 912 millones de dólares en los primeros tres trimestres del año pasado, mientras su deuda se aproxima a los 99 mil millones de dólares.

Pemex anunció en la conferencia de este miércoles una inversión de casi 1.85 billones de pesos (más de 90 mil millones de dólares) para exploración, producción, fertilizantes y petroquímica en el sexenio de Sheinbaum (2024-2030).

Con información de EFE y Bloomberg.