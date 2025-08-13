Proyectan empresas tractoras comprar 2,250 mdp a Pymes

Debido al apetito de encontrar proveeduría local y que puedan sustituir algo de importaciones, empresas tractoras estarían haciendo compras a las Pymes por un monto de 2 mil 250 millones de pesos (mdp) a través de las citas de negocios programadas que se realizarán en la próxima Expo Pyme 2025.

Jesús López Molina, director de Relaciones Institucionales de Caintra Nuevo León, dijo que esa cifra esperada es un 12.5 por ciento más a la registrada en la edición 2024 de este evento y que fue del orden de los 2 mil mdp.

Reveló que empresas de Chihuahua y Torreón están llegando a Nuevo León (NL) para explorar la posibilidad de contratar proveedores locales.

El directivo señaló que en la Expo Pyme estarán participando 100 empresas tractoras, al momento son 98 de estas empresas confirmadas, la gran mayoría son de Nuevo León (NL).

Con 100 empresas compradoras se aumenta en 5 por ciento el número de estas compañías respecto a las que participaron en la edición de la Expo Pyme en 2024, destacó López.

Agregó que al ser 100 empresas, se traduce en 250 compradores con poder de decisión de las áreas de abastecimiento, cadena de valor y compras, con lo que se generarán 2 mil 500 citas de negocios, que es la capacidad mínima esperada, pero la capacidad instalada del evento es para atender 2 mil 750 citas de negocios.

Por su parte, Juan Pablo García Garza, director general de Caintra NL, dijo que el evento Expo Pyme no es solamente para socios de la cámara, además de ser gratuito.

Destacó que las empresas tractoras confirmadas para la Expo Pyme no sólo son de NL, sino también participan de otros estados.