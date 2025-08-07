¿Qué cambio ‘se cocina’ en la Secretaría de Hacienda tras la salida de Pablo Gómez de la UIF?

Pablo Gómez deja la UIF para encabezar la Comisión para la reforma electoral.

¿Qué sigue tras la salida de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)? Los siguientes cambios continuarán en la Secretaría de Hacienda antes de que termine este mes.

El turno será ahora en Nacional Financiera (Nafin) donde Luis Antonio Ramírez se despidió de la institución y dejará el cargo a Roberto Lazzeri, jefe de la oficina del secretario de Hacienda, de acuerdo con la periodista Jeanette Leyva.

Lazzeri trabajó de la mano con el actual secretario Hacienda, Édgar Amador, sobre el tema de las acusaciones de lavado de dinero.

“Ahora, con las fechas al límite, el relevo aseguran se dará el 16 de este mes. Ya veremos, si se concreta y quién más sigue. Recordemos, falta un subsecretario de Hacienda”, dice la columnista de El Financiero.

¿Por qué salió Pablo Gómez de la UIF?

El fin de semana se dio a conocer la salida de Pablo Gómez como titular de la UIF para encabezar la Comisión Presidencial de la reforma electoral por encargo de Claudia Sheinbaum.

La mandataria aseguró que este cambio se debe a la experiencia de Gómez como legislador y en distintas reformas políticas y electorales.

Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento al decir que la oposición hubiera querido que se tomaran en cuenta otro tipo de perfiles.

Además, la presidenta anunció que la UIF estará presidida ahora por Omar Reyes, quien es especialista en Inteligencia y en Sistemas Penitenciarios, en relevo de Pablo Gómez.

¿Qué sabemos de Omar Reyes, el próximo titular de la UIF?

El nuevo cargo de Omar Reyes deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso para ser el nuevo titular de la UIF.

Reyes es uno de los hombres de confianza de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“El nombramiento tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación. Es un hombre muy inteligente, estaba en el área de Centros Penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad en un área de inteligencia, es especialista y es un muy buen perfil”, dijo la presidenta en su conferencia ‘mañanera’ del lunes 4 de agosto.

Además, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actualmente ocupa el cargo de director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección.

Desde noviembre de 2020, García Harfuch invitó a Omar Reyes a integrarse a su equipo de trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por lo que el cargo que ocupó fue en un área de inteligencia de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).