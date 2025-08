Coordinación de Omar

Quien no para en su lucha contra el crimen en toda la República es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien este martes se reunió con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el estado y la federación en materia de seguridad, según dio a conocer el mandatario en sus redes. De la visita, el panista resaltó que la seguridad no es un tema partidista, sino una causa que requiere del trabajo conjunto de los distintos órdenes de gobierno.

Afinan estrategia de comunicación

En un cónclave en Palacio Nacional, voceros y responsables de la comunicación social del gobierno y de los grupos parlamentarios de Morena se reunieron para “coordinar” una estrategia de difusión de los logros del gobierno de Claudia Sheinbaum. Nos comentaron que la idea es diseñar una narrativa diferente en el país, contraria a la “constante guerra sucia de la oposición”. A la reunión acudieron la senadora Andrea Chávez, el diputado federal Arturo Ávila y otros funcionarios de las dependencias del Ejecutivo. Se nota que ya está cerca el Primer Informe.

Preocupa a ONG la reforma electoral

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbuam de conformar una comisión para la reforma electoral integrada únicamente por afines a la ‘4T’ encendió las alarmas de organizaciones ciudadanas como Laboratorio Electoral. Esta indicó en un mensaje que un “proceso tan crucial para nuestra democracia requiere un debate abierto y plural, no una decisión unilateral que ignore a una parte importante de la ciudadanía”. Aunque la presidenta ya dijo que escucharán a las organizaciones, no tendrán voto y, por lo tanto, sus recomendaciones serán un llamado a misa.

Investigar a morenistas, ‘un sueño’

Más claro, ni el agua. El vocero de Morena en el palacio legislativo de San Lázaro, Arturo Ávila, lo dijo ayer con todas sus letras: “es un sueño” que se acepte en el Congreso crear una comisión especial para investigar la presunta corrupción de políticos morenistas. Y la razón es simple, dijo: “Tenemos la mayoría”. Ello en razón de que el PAN anunció que solicitará a la Permanente la creación de una instancia que investigue los contratos y negocios de las empresas del diputado Ávila con dependencias del gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Y los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo?

Regresa el lunes a Palacio

Con la novedad de que el flamante titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, estará el próximo lunes 11 de agosto en la denominada mañanera del pueblo de Palacio Nacional, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo, de acuerdo con la mandataria, será que explique el proceso de confección de la reforma electoral. ¿En tan pocos días ya habrá frutos del trabajo de esa Comisión? Veremos que se informa.

¿Salvarán a más juzgadores reprobados?

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila rescatar a otra tanda de jueces y magistrados que perdieron su triunfo por no cumplir con el requisito constitucional de un promedio mínimo requerido. La semana pasada rescataron a 15 y aún quedan pendientes 30 por salvar. La decisión adoptada fue duramente criticada y ante un fallo en los mismos términos, continuará el descrédito de la institución. ¿Ya se habrán acostumbrado los magistrados al alud de críticas?

Sí hay golpeteo… pero de juego

Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Junta de Coordinación Política y del Senado, respectivamente, salieron tan relajados de la reunión con Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la SCJN, que hasta andaban jugando entre sí, al grado de que el tabasqueño le dio un aventón de espalda a su par de bancada. ¿Broma o parte de los reclamos guardados por aquello del “golpeteo interno” en Morena?