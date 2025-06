Próxima decisión de política monetaria será 4 a 1, adelanta subgobernador Heath

Riviera Maya, Q. Roo.- La decisión de política monetaria del próximo 26 de junio podría darse por mayoría, luego de dos ocasiones hechas por unanimidad. Serían cuatro contra uno, aunque sorprendería que fueran tres a dos, señaló Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico).

Durante su participación en el 14 Foro de Emisoras, organizado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reconoció que el reto inflacionario se ha complicado un poco, porque los precios de los servicios tienen que bajar más de lo que suben los de mercancías para que el componente subyacente del indicador retome su tendencia a la baja.

Al revisar diversos indicadores, incluidos el comportamiento al alza que se ha visto en la inflación general, afirmó que el debate que ven en Banxico es si será suficiente el estancamiento que enfrenta la economía mexicana para que la inflación retome su tendencia a la baja en la segunda mitad del año.

“La mayoría, tento entendido, piensan que sí se van a cumplir las proyecciones. Yo soy un poco más escéptico y parte de mi escepticismo es que yo tengo más de 40 años haciendo proyecciones, evaluando y viendo que la verdad, la verdad, los economistas pueden predecir todo menos el futuro”, sostuvo.

Banxico expuso, en el comunicado que acompañó el anuncio de decisión de política monetaria del pasado 15 de mayo, que esperan que la inflación general termine el año en 3.3 por ciento; mientras que el componente subyacente estaría en 3.4 por ciento,

Entre los riesgos a la baja para estos pronósticos destacan una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de algunas presiones de costos y que el traspaso de la depreciación cambiaria a la inflación sea menor al anticipado, aunque el balance de riesgos sigue sesgado al alza.

Entre los riesgos al alza están la depreciación cambiaria; disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos y afectaciones climáticas.

De hecho, el subgobernador anticipó que se podrían ver choques adversos en el precio de los energéticos por el reciente conflicto entre Irán e Israel, así como los precios de los servicios alimenticios que han mostrado más persistencia a bajar.

Recortes de menor magnitud

Posteriormente, el subgobernador Jonathan Heath aclaró que seguir con recortes a la tasa de interés, hoy en 8.5 por ciento, en el segundo semestre del año dependerá completamente de la evolución de los datos.

“Si la inflación retoma su tendencia a la baja, tal como dicen nuestras proyecciones, es muy probable que haya espacio para seguir bajando la tasa, quizás ya no tan rápidamente, pero seguirla bajando; sin embargo, si la inflación no retoma la trayectoria a la baja, entonces, pues ya no hay mucho espacio. Necesitamos mantener esa postura restrictiva”.

Respecto a la visión de algunos analistas de que las decisiones de Banxico están más enfocadas a evitar un deterioro económico que a su mandato de dar estabilidad a los precios, descartó esa idea. “Eso no es cierto. Más bien, el estancamiento económico abre espacio para que la inflación pueda seguir bajando sin la necesidad de mantener una postura monetaria tan restrictiva”

Por último, el subgobernador Heath destacó que el instituto monetario, analistas y organismos internacionales están en línea en que la economía mexicana enfrentará un estancamiento este año, excepto la Secretaría de Hacienda. No obstante, descartó que se experimente una recesión, ya que no hay indicadores que muestren ese riesgo.