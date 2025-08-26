PAN advierte que Morena distraerá a los mexicanos del caso del ‘Mayo’ Zambada

La diputada federal, Noemí Luna aseguró que Morena está nervioso por las posibles declaraciones del Mayo Zambada (Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

Entre la clase política de Morena “no hay ni nerviosismo ni preocupación” por las revelaciones del capo Ismael “El Mayo” Zambada, quien afirmó que sobornó a políticos y militares para operar sus negocios del narcotráfico, sostuvo el diputado federal morenista Ricardo Monreal.

En lo personal, afirmó que “el que nada debe nada teme” y expresó que “si hay elementos de prueba, que la Fiscalía General de la República proceda y abra las carpetas de investigación correspondientes”.

Remarcó que “nuestra única preocupación es cumplirle al pueblo de México” y aseguró que “la Cuarta Transformación está trabajando con tranquilidad y sólo con la preocupación de mantener la confianza del pueblo y buscar no fallarle”.

Morena y el movimiento –afirmó– “no estamos sometidos, subordinados ni supeditados a lo que diga El Mayo Zambada, por lo que no se extiende ni se enciende ningún foco rojo”.

PAN advierte que Morena está ‘temblando’

En cambio, la diputada federal del PAN Noemí Luna reviró que “por supuesto que en Morena están nerviosos” y “es por eso que buscan distractores y catalizadores”.

Consideró que “qué bueno que (el capo) esté cantando, porque al final del día lo que los mexicanos exigimos es transparencia y saber quién ha actuado al margen de la ley y, sea del partido que sea, se debe sancionar y castigar”.

Acusó que “México no puede estar soportando más el pacto de impunidad que ha vivido durante mucho tiempo y que tiene al país en un charco de sangre, esa es la realidad”.

Moreira le da el beneficio de la duda al partido guinda

Por otra parte, el priista Rubén Moreira aclaró que, primero, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores “hay que ver qué tan reales son” las afirmaciones del capo.

“No hay que olvidar que los criminales son criminales y no son de mucha confianza tampoco, por algo son criminales”.