Monreal responde a fotos con abogado del ‘Mayo’ Zambada: ‘En Morena no hay vínculos con delincuencia’

Ricardo Monreal dijo que Morena no tiene vínculos con el abogado Juan Pablo Penilla.

“Doy mi palabra, en Morena no tenemos ninguna relación con nadie que tenga delitos ni con el crimen”, aseguró Ricardo Monreal tras la polémica que relaciona al partido de la 4T con el abogado Juan Pablo Penilla.

Al señalarle que él aparece también en algunas fotografías en las que se encuentra Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de ‘El Mayo’ Zambada, Monreal sostuvo que “yo no conozco a Juan Pablo Penilla, una foto no te hace responsable de nada, es una exageración”.

“Yo les aseguro, les doy mi palabra, créanme, no tenemos ninguna relación ni con él, ni con nadie que tenga presunción o vínculos de comisión de delitos”, recalcó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal que “Morena en la Cámara de Diputados actúa con estricta responsabilidad. Aunque a diario nos reunimos con mucha gente que viene aquí a la Cámara, yo salgo, cualquiera de nosotros sale a mítines o a reuniones o a entrevistas o a conferencias y la gente te pide una fotografía, te pide una selfie y evidentemente tú lo haces, aun cuando no conoces a las personas”.

“Pero en la Cámara de Diputados se actúa con honestidad y con honradez, no tenemos nada que ver con nadie que cometa delitos”, declaró.

En conferencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal insistió en que “nunca nos ha alcanzado la delincuencia en Morena, no habrá ningún tipo de complicidades”, afirmó.

“Morena no tiene vínculos con ningún tipo de delincuentes”, sostuvo el legislador y también planteó que si alguien tiene algún delito de que se le acuse que se le investigue.

Monreal pidió también no adelantar juicios ante la foto con Juan Pablo Penilla. “Yo no adelantaría juicios, es un error siempre que los rumores se conviertan en la verdad, porque la verdad es la que establece un tribunal, las pruebas y creo que es parte de una guerra mediática a la que no se han acostumbrado nuestros adversarios políticos u otras personas que están en contra de la 4T”.

Videos en redes sociales, muestran la aparición de Juan Pablo Penilla en eventos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay ningún problema, nosotros demandamos que se deslinden responsabilidades y que se llegue a fondo con las investigaciones. No hay de nuestra parte ninguna intención de que se frene o que se tape o que se deslinde de manera ilegal a ninguna persona que esté vinculada con el tráfico de drogas o con delitos de cualquier índole, sean del fuero común o del fuero federal”, sostuvo.

Insistió en que “no hay ninguna preocupación de nuestra parte y sí exigencia de que se actúe conforme a la ley, al derecho, por parte de los órganos de persecución de delitos, de investigación de delitos. No hay ningún problema”, dijo.

Subrayó que los grupos de la delincuencia “nunca nos va a alcanzar, eso se lo aseguro. Ni en la eternidad, ni en ningún lugar. Somos limpios y nunca habrá en Morena ningún tipo, ni de complicidades, ni de delincuencia”.

Morena y el PAN actualmente tienen una polémica relacionada con Pablo Penilla, abogado y asesor de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Penilla fue fotografiado en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, además de que aparecieron fotografías con Ricardo Monreal.

Como respuesta a los reclamos de oposición, Morena difundió un documento en el que el PAN solicitó la entrega de un reconocimiento a la Excelencia Profesional de Penilla en la Cámara de Diputados en 2023.