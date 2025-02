‘Pobre diablo’: Yunes Márquez ‘explota’ contra Marko Cortés tras criticas por afiliarse a Morena

Luego de anunciar su afiliación a Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez respondió a las críticas del senador del PAN, Marko Cortés, quien lo acusó de “traidor” y de negociar un “pacto de impunidad” con el partido guinda.

“La verdad yo no voy a referirme a ese mediocre. Es un pobre diablo y la verdad lo que digo o no diga, me tiene sin cuidado”, señaló Yunes Márquez al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del legislador panista.

En entrevista con medios, Yunes Márquez aseguró no arrepentirse de haber dejado el PAN, pues dijo que lo hizo por congruencia, ya que desde septiembre se encuentra en el grupo legislativo de Morena.

“Estoy tranquilo. No me afilié por molestar ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Yo lo hice en congruencia, porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre y he apoyado todas las reformas constitucionales que ha presentado la presidenta”, destacó.

Cabe recordar que el voto de Yunes Márquez fue clave para que la bancada morenista en el Senado pudiera obtener la mayoría calificada y así aprobar las reformas constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Es un “traidor a México”, asegura Marko Cortés

La reciente afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena ‘cayó como balde de agua fría’ entre los militantes del PAN, en especial para el senador blanquiazul, Marko Cortés, quien criticó duramente la decisión del veracruzano y aseguró que pasará a la historia como un “traidor”.

“Yunes ya pasó a la historia como traidor a México, como traidor a las y los veracruzanos que votaron por él, como traidor al Partido Acción Nacional que lo postuló de senador de la República”, dijo Cortés durante la sesión del Senado el pasado miércoles 19 de febrero.

El legislador panista recordó que Yunes Márquez fue expulsado del PAN en noviembre de 2024, luego de votar a favor de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente López Obrador.

“Claramente, (Yunes) ya terminó siendo el malquerido, como la India María, ni de aquí ni de allá, no lo queremos en el PAN, de hecho lo expulsamos, no lo quieren en Morena", expresó el senador.

Cortés aprovechó para hacer un llamado a la dirigencia del partido a no permitir que familiares o figuras cercanas a Yunes Márquez postulen a cargos como las presidencias municipales en Veracruz, pues advirtió que esto sería caer en un juego político “perverso”.

Marko Cortés arremetió contra Yunes Márquez y lo llamó "traidor" tras su afiliación a Morena. (Cuartoscuro)

“Si expulsamos a Yunes por traicionar a México, al PAN y a los veracruzanos, no podemos ahora postular a sus cercanos como candidatos a presidentes municipales. Eso sería una absoluta incongruencia y desdibujaría por completo al PAN en Veracruz”, enfatizó.

Nahle se opone a afiliación y Sheinbaum lo deja en manos de Morena

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, pidió que se niegue la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, pues considera que el senador no representa los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional y que se debe respeto a la militancia veracruzana.

“Pido a la comisión de honestidad y justicia de @PartidoMorenaMx que NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”, señaló en sus redes sociales.

Nahle indicó que entregará a la dirigencia nacional del partido las pruebas que tienen contra la familia Yunes, documentadas en un archivo conocido como la “carpeta azul”, que son una serie de investigaciones acerca de presuntos desvíos de recursos y lavado de dinero que realizaron diversos integrantes de la familia.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la afiliación de Yunes Márquez a Morena y dijo que corresponde a la estructura del partido decidir si se acepta o no que el senador se una oficialmente.

“¿Cuál es su opinión?“, se le pregunto. ”Se lo dejo a la presidenta de Morena (Luisa María Alcalde)“, fue la respuesta de Sheinbaum.