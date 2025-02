Yunes responde al rechazo de Rocío Nahle de ‘saltar’ a Morena: ‘Estoy dispuesto a sentarme con ella’

Miguel Ángel Yunes respondió a las crírticas de Rocío Nahle, quien pide que no se afilie a Morena.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez consideró que hay acusaciones infundadas en su contra, luego de solicitar su afiliación a Morena.

El expanista lamentó que se genere un conflicto interno dentro del partido guinda, después de que la gobernador en Veracruz, Rocío Nahle, solicitó a órganos del partido rechazar su incorporación.

Por esta razón, Yunes se dijo abierto al diálogo con la mandataria, aunque “duda que se dé”.

“Mis respetos a la gobernadora. Estoy dispuesto a sentarme con quien sea, ella tiene una posición, yo otra. A final de cuentas yo estoy actuando de buena fe”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

Sobre un presunto libro azul con pruebas en su contra por lavado de dinero, el sendor dijo que es “absolutamente falso, pero cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto, pero es una vil mentira.

“Estoy tranquilo, no me afilié por molestar ni generar conflictos con nadie”, aseguró.

¿Por qué Miguel Ángel Yunes solicitó su afiliación a Morena?

Miguel Ángel Yunes, quien dio el voto decisivo a favor de la reforma al Poder Judicial, reiteró que su solicitud de afiliación fue en congruencia por haberse unido a la bancada oficialista, con lo cual les dio el voto 86 para conseguir la mayoría calificada y poder sacar las reformas constitucionales.

“En el grupo parlamentario de Morena me han tratado bien, he recibido un trato digno, correcto, por parte de todos mis compañeros, y el coordinador Adán Augusto (López Hernández), y por eso presenté mi afiliación”, afirmó.

A pesar de que no es bien recibido por la gobernadora de Veracruz, quien fue coordinadora parlamentaria de la primera bancada de diputados de Morena a nivel federal, y ser una de las consentidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que seguirá teniendo actividad política en su entidad.

“Sí, es mi estado. Ahí nací, ahí salí, he sido candidato a gobernador, a senador, presidencia municipal dos veces. Claro que voy a hacer política y sin molestar a nadie, mis respetos a la gobernadora y le deseo éxito en su gestión”, dijo.

‘Es un pobre diablo’: Miguel Ángel Yunes se lanza contra Marko Cortés

Ante la advertencia de Marko Cortés, senador y expresidente del PAN que lo expulsó del partido, de que no deje que pase gente de Yunes en las próximas elecciones de presidencias municipales, el veracruzano ninguneó sus dichos.

“La verdad no voy a referirme a ese mediocre, es un pobre diablo y lo que diga o no diga me tiene sin cuidado”.

Afirmó que la gente que lo respalda será libre de respaldar al partido que quiera en los próximos comicios. También se dijo agradecido con los blanquiazules que lo siguieron en su carrera política.

“Agradezco a todos los panistas que siempre me apoyaron, yo di mucho para ellos. La familia Yunes le dio al PAN casi 7 millones de votos, ellos deben estar agradecidos, yo estoy agradecido con los panistas, y no con las dirigencias que en su momento, por tomar una decisión en conciencia favor de la Presidenta Claudia Sheinbaum me lincharan prácticamente”, finalizó.