‘Y la queso...’ Alejandro Murat defiende su afiliación a Morena y da espaldarazo a reformas

El senador Alejandro Murat Hinojosa rechazó las críticas sobre su afiliación a Morena y afirmó que dentro del partido ha sido bien recibido y que su integración no ha sido impugnada por nadie.

“A mí me han tratado de poca madre en Morena. Para atrás, ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas. Los que tengan la piel delgada, si no pueden, que se hagan a un lado”, expresó desde Tabasco, previo a su participación en la “cabalgata por la paz”.

El exgobernador de Oaxaca, sostuvo que desde el inicio de la legislatura ha trabajado con la bancada morenista y que durante la pasada campaña apoyó la candidatura de Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, desestimó los cuestionamientos sobre su incorporación al partido guinda, argumentando que los principios van más allá de las siglas políticas.

“Yo soy de la bancada de Morena desde que arrancó esta legislatura e hice campaña como Morena y apoyé a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero quiero decirles que los valores y los principios no tienen membrete”, afirmó.

El senador también defendió la existencia de debates al interior del partido, asegurando que esto fortalece la democracia y que quienes no estén preparados para la discusión política deberían dar un paso al costado.

“A mí me da gusto que en todos los partidos haya debate, eso es lo que hace que la democracia fluya. Hay que debatir. Lo que hay que decirles es que no tengan, al final, que la piel no sea tan delgada. Aquí hay que debatir de frente”, subrayó.

Cuando se le preguntó sobre posibles fricciones dentro de Morena y los cuestionamientos hacia nuevos integrantes del partido, respondió que su enfoque está en trabajar por el país y no en responder a ataques internos.

Al ser cuestionado sobre su pasado en el PRI y la posibilidad de que su transición al partido guinda genere inconformidad, respondió de manera tajante:

“No me preocupa nada, miren, mi trayectoria habla por mí. Del PRI hay que preguntarle a los priistas”, comentó.

Murat resalta aprobación de reformas de seguridad y cambios a la Guardia Nacional

Destacó los logros alcanzados en el Senado con la aprobación de reformas constitucionales en materia de seguridad, las cuales, presumió, buscan garantizar mayor tranquilidad a las familias mexicanas.

“Hemos pasado ya más de cuatro reformas constitucionales para devolverle la certeza, la seguridad y la tranquilidad a las familias de Tabasco y de México”, señaló.

Detalló que una de las reformas más importantes ha sido la de la Guardia Nacional, que ha permitido fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de los elementos de seguridad pública.

“En donde hay 130 mil elementos de la Guardia Nacional que hoy tienen capacidad de hacer trabajo de investigación e inteligencia. Y eso es fundamental, porque antes no se podía para poder detener a los malos con los ministerios públicos”, explicó.

Además, mencionó la aprobación de un nuevo catálogo de delitos en el que se establece prisión preventiva oficiosa para quienes sean detenidos con armas largas, cometan delitos relacionados con el tráfico de fentanilo o afecten el sector energético.

“Es decir, los malos que traigan armas largas, que se dediquen al fentanilo, que hagan delitos energéticos y otro tipo de delitos, se van a ir al bote y ya no van a salir, porque uno de los problemas más graves que hay en el país era la impunidad”, sostuvo.