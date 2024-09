Nueva reforma a la Guardia Nacional: ¿En qué consiste y por qué la oposición amenaza con rechazarla?

Ahora que ya se aprobó y se promulgó la reforma al Poder Judicial, la oposición se enfrentará con Morena y sus aliados, otra vez, por otra iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver el cuerpo de seguridad civil creado en este sexenio: la Guardia Nacional.

Esta vez, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y el PVEM van ahora en la Cámara de Diputados por modificar 12 artículos de la Constitución, con esto buscan imponer un modelo totalmente militar para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Esta estrategia pretende incorporar a la Guardia Nacional, que es un grupo de seguridad civil, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, bajo mando militar.

¿En qué consiste la reforma a la Guardia Nacional?

De acuerdo con el Proyecto de Decreto, se disponen a aprobar reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, fundamentalmente para “adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Además, “definir a la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente, de origen y formación castrense, con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

También, “impedir servir en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de la elección respectiva a las personas aspirantes a un cargo al Congreso de la Unión”.

Incluye, facultar al Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias que proporcionen un pilar normativo y certeza jurídica, la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacionales en labores de seguridad ciudadana.

La reforma propone facultar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de la República para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional que, en su caso, realice el presidente de la República.

“El presidente de la República podrá disponer de la GN para la seguridad interior y defensa exterior en caso de estimarlo necesario; reconocer a los miembros de la GN los derechos, prestaciones y seguridad social iguales a los de las Fuerzas Armadas”, se lee en la iniciativa.

Obligará a los miembros de la GN sólo para fines disciplinarios al fuero militar; se considera a la GN como “coadyuvante en la investigación de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público”.

¿Por qué preocupa la reforma a la Guardia Nacional?

La organización antimilitarista Intersecta destaca dos puntos preocupantes en caso de que se apruebe la reforma a la Guardia Nacional, que envió el presidente López Obrador el pasado febrero al Congreso de la Unión.

“En primer lugar, (la iniciativa) pretende convertir a la Guardia Nacional en parte de la Fuerza Armada Permanente (se sumaría al Ejército, la Fuerza Aérea y Armada). Con ello, la GN tendría fuero militar”, advirtió la organización.

El fuero militar, explicó Intersecta, conlleva a que las fuerzas armadas tengan sus propias reglas, fiscalías, defensorías, tribunales y cárceles; es, básicamente, un régimen diferente de justicia.

“Los tribunales militares, por ejemplo, no son parte del Poder Judicial de la Federación y, por lo mismo, no han pasado por las mismas transformaciones. Por ejemplo, no tienen que hacer públicas sus sentencias”, indicó.

Explicó que la iniciativa da a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos y estaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. “En este sentido, la iniciativa y el dictamen son el último en una larga lista de esfuerzos por lograr un piso jurídico para convertir a la Guardia Nacional en una corporación militar”, destacó.

En segundo lugar, la reforma señala que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México puedan participar de forma permanente en la seguridad pública.

“Recordemos que hoy, en papel, su participación es excepcional y está sujeta a controles. Lo excepcional se convertiría en la norma”, señaló y agregó que esto es preocupante porque “los pocos controles constitucionales que existían para la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada se perderían si se aprueba la reforma tal y como está”.

¿Qué dice la oposición sobre la reforma?

En entrevista radiofónica, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa, pues “están presentando una reforma que genera una Guardia Nacional dentro del Ejército, pero también que lo desmantela, porque le quitan mucho más de la mitad de sus efectivos”.

“Morena, como siempre, adelanta cosas que no están acordadas, no obstante que ellos tienen la mayoría, pues no se ha dado publicidad ni siquiera a la reforma o a la posible discusión de la reforma de Guardia Nacional, lo único que tiene publicidad es la de pueblos indígenas y afroamericanos”, acusó el diputado del PRI.

Explicó que antes de aprobar la reforma a la Guardia Nacional deben esperar a que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presente su plan de seguridad y de Defensa Nacional.

“La cosa es muy muy grave porque como no hay modelo de seguridad no sabemos qué va a pasar con los estados, los municipios no tienen presupuesto”, enlistó Moreira.

Agregó que “el Ejército ha resultado, y lo digo con respeto, una mano de obra muy barata para la Cuarta Transformación, porque deshizo la Policía Federal, se ahorró 30 mil o más efectivos, los utiliza para todo tipo de cosas”.

El diputado del PRI, Rubén Moreira, aseguró que los 35 miembros de su grupo parlamentario votarán en contra de la reforma a la Guardia Nacional.

Con información de Víctor Chávez