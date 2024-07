Moreira ‘salta’ por Alito Moreno y reta a priistas a competir por la dirigencia: ‘Hay piso parejo’

La posible reelección de Alejandro ‘Alito’ Moreno a la dirigencia del PRI nacional ha ‘calentado’ los ánimos al interior de la histórica organización política y ha dividido las opiniones entre sus miembros más conocidos. Entre ellos, destaca Rubén Moreira, coordinador priista en la Cámara de Diputados, quien retó a los críticos de Moreno Cárdenas a competir por la presidencia del partido.

En entrevista con medios afuera del Senado de la República, el también exgobernador de Coahuila se lanzó contra las “élites” del PRI que hoy critican la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas. Específicamente se refirió a Francisco Labastida, quien amenaza con abandonar el partido, y a Manlio Fabio Beltrones, quien calificó como “pésima idea” su relección hasta 2032.

“Ellos están acostumbrados a no batallar. ¿Cómo es posible ver al señor Francisco Labastida hablar como habla cuando fue el peor candidato que hemos tenido? (...) A mí lo que me gustaría de mi amigo Manlio que recordará cómo llegó él, y con todo respeto, me gustaría verlos a todos ellos criticar a sus gobernadores”, señaló Moreira.

Rubén Moreira arremetió contra las élites del PRI que hoy critican la dirigencia de Alejandro Moreno, es decir desde Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, y los retó a presentar candidatura a la renovación de la dirigencia. pic.twitter.com/UhWNztcFDz — Angel Gallegos (@gallegoso) July 10, 2024

Moreira da ‘el visto bueno’ a liderazgo de ‘Alito’

Por la mañana, Moreira confirmó su respaldo a Moreno Cárdenas para que este pueda mantenerse como dirigente de la fuerza política, pues considera su gestión como una “dirección fuerte” que podría variar el rumbo del partido.

“Si él (Alejandro Moreno) decide ir a la reelección yo lo voy a apoyar”, dijo el político en entrevista de radio con Azucena Uresti. “Yo creo que necesitamos una dirección fuerte y no es un premio, (…) yo estoy con él (…) porque los otros personajes no conocen a la militancia”, añadió.

Indicó que esta noche se publicará la convocatoria para iniciar el proceso interno, por lo desafió a los priistas opositores a presentar su candidatura por la renovación de la dirigencia.

“Yo invito a todos a los que han protestado a que se registren, es distinto como ellos lo hacían, a todos ellos los hacían desde Los Pinos, hoy no, aquí es la militancia. (…) Sería muy inocente decir que antes había piso parejo”, agregó el diputado, quien afirmó que no les ve posibilidades de competir.

De igual modo, rechazó que se haya aprobado la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas durante la asamblea nacional del pasado domingo.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, respaldó al dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, y rechazó que se haya aprobado su reelección durante la asamblea nacional del pasado domingo. pic.twitter.com/3cbYSj5AHr — Angel Gallegos (@gallegoso) July 10, 2024

Tribunal Electoral advierte a ‘Alito’ Moreno sobre reelección

Una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante abril de 2023, permitió a ‘Alito’ Moreno quedarse durante un año más en la dirigencia del PRI y así no generar una carga en la renovación de los órganos internos y en el proceso electoral.

Sin embargo, esta sentencia no contemplaba una futura reelección, puesto esto iría en contra las condiciones establecidas por el propio TEPJF.

“La modificación para que pueda concederse una prórroga lleva implícita la obligación a que, en su ejercicio, el Consejo Político Nacional de continuidad a los preparativos para los procesos electorales. No implica, en sentido estricto, una reelección, menos una violación al principio de reelección, así como tampoco una permanencia indefinida, toda vez que se trata de un elemento temporal”, menciona la sentencia del Tribunal.

Por ahora, los exdirigentes del PRI ya alistan una impugnación en la que tendrán que demostrar que los cambios aplicados a los estatutos para reelegirse violarían la sentencia expresada en la Sala Superior del TEPJF y que incluso ‘Alito’ Moreno utilizó dicha prórroga a su favor.