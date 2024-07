Beltrones rechaza a ‘Alito’ Moreno: ‘Pésima idea’ su reelección en la presidencia del PRI hasta 2032

El veterano político priista Manlio Fabio Beltrones rompió el silencio, alzó la voz y calificó de “irresponsable” y de un “despropósito” el intento de Alejandro Moreno Cárdenas de reelegirse como presidente nacional del PRI.

En una reunión con delegados del partido en Sonora, que asistirán a la Asamblea Nacional del PRI el próximo domingo, Beltrones aseguró que “les compartí mi firme e invariable convicción de rechazar la idea de un cambio estatutario que promueva la reelección de sus dirigencias”.

Quien será nuevamente senador por el partido tricolor a partir del 1 de septiembre, advirtió que si ‘Alito’ Moreno se queda “el daño sería lamentablemente mayúsculo y contrario a lo que hoy amerita una seria discusión y reflexión de lo que nos ha sucedido en los últimos procesos electorales”.

“Resulta absurdo pensar que esa medida sea, en un caso remoto, la solución a nuestro problema de fondo. Parece una simple e irresponsable decisión”, afirmó el también expresidente nacional del partido.

Además aseguró que esta propuesta es “muy diferente a la de las asambleas sonorenses, que también incluyen la descentralización de las decisiones hoy cupulares, que asfixian a nuestro partido impidiendo el acceso de cuadros probados, con méritos y nuevos”.

Reelección de ‘Alito’ Moreno en la dirigencia ‘violenta’ la historia del PRI

Afirmó que “definitivamente es una pésima idea, que hasta parece una mala broma, el abordar una situación tan crítica para el PRI, con una medida que violenta hasta su historia de cerca de 100 años basada en un movimiento antirreeleccionista que le dio origen”.

Ante esto, adelantó que “no asistiré a la Asamblea Nacional a convalidar ese despropósito”.

“Confío en que en estos delicados momentos de la vida nacional y de nuestro partido, los delegados a la Asamblea Nacional y su dirección nacional actúen con la sensatez que amerita el momento que pone en verdadero riesgo la vigencia de nuestro partido”, conminó el senador electo.

Por último, alertó que “estamos a tiempo de evitar más fricciones y fracturas”. Este pronunciamiento se dio al mismo tiempo que más de 200 militantes priistas, entre ex dirigentes nacionales, ex gobernadores y ex legisladores federales rechazaron la intentona de Alejandro Moreno de perpetuarse en la dirigencia del PRI, y que anticiparon que buscarán impugnar la Asamblea Nacional del domingo, cuyos trabajos se han realizado en medio un marcado hermetismo para los propios militantes priistas.