‘Alito’ Moreno se deslinda de derrota del PRI: ‘Me quieren endilgar algo que no me corresponde’

Alejandro Moreno sale de nuevo al frente de las críticas y sostiene que no es el responsable de las derrotas del PRI durante los últimos cinco años como líder nacional del PRI.

“Me quieren endilgar algo que no me corresponde a mí, son los de ese grupo que hoy nos critican, quienes le generaron la peor imagen al PRI en la historia. Es la narrativa del gobierno y de toda esa bola de cínicos: Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Coldwell –enlistó–. La responsabilidad fue de todos”.

Sobre la del 2 de junio argumentó que “fue una elección donde no hubo normalidad democrática, donde todo el gobierno y todos los servidores públicos estuvieron metidos de cabeza. Y no es una forma elegante de eludir mi responsabilidad”.

“Y no me hago la víctima, pero mientras todos estos cínicos se callaron y no dijeron nada, yo me quedé aquí a enfrentar al gobierno con categoría, con carácter, con determinación. Por menos de 1 por ciento de lo que me hicieron a mí, otros salieron corriendo del país”, reprochó.

En entrevista en el programa EntreDichos, de El Financiero Bloomberg, con el periodista René Delgado, también aclaró que “no hay ni habrá ninguna purga ni se expulsará a nadie del PRI”.

Explicó que “aquí cada militante tiene que tener un comportamiento cuidadoso y claro porque tenemos normas internas. Quienes atentan contra la unidad, contra el partido y no cumplen con un catálogo tienen las sanciones establecidas en los estatutos. Eso no lo resuelvo yo, lo resuelve la Comisión de Justicia”.

“Yo no estoy por la expulsión de nadie, yo por lo que estoy es por que rindan cuentas, que no se digan calumnias, que se aclare, que se discuta ante los priistas, ¿qué es lo que hicieron en todos estos años?, ¿dónde apoyaron?, ¿en qué campaña política estuvieron?, ¿cuándo han defendido al PRI?, ¿cuándo han dicho que son priistas?”, subrayó.

Moreno sostiene que “se debe mantener y replantear la coalición con el PAN” y se dice “capaz y preparado” para, en 2030, “construir los consensos para hacer un gran bloque opositor, que no será fácil, pero tenemos que construirlo”.

La responsabilidad que sí asume es la de que “no tuvimos la presencia territorial y de que fuimos a una coalición con una candidata que no nacía de nuestro partido”.