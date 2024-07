¿Premio a sus resultados? Avalan priistas en asamblea reelección de ‘Alito’ Moreno

Sin impugnación alguna y entre porras, la Asamblea Nacional Extraordinaria del PRI aprobó, por mayoría y a mano alzada, las reformas a los estatutos del partido que permiten la posibilidad de la reelección de su actual dirigente, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, para el periodo 2024-2027.

A puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación y con transmisión por redes sociales, el priismo nacional, reunido en el World Trade Center, avaló en fast track 15 artículos de sus Estatutos y sus cinco artículos transitorios, que contemplan incluso la posibilidad de quedarse en el cargo hasta el 2032.

Durante la votación del dictamen, Moreno Cárdenas solicitó excusarse de participar y se retiró por unos momentos de la asamblea, y volvió para votar el resto de los dictámenes de reforma.

Priistas que se oponen a la reelección argumentan que ‘Alito’ tiene un total control de la mayoría de los dirigentes y delegados estatales, así como de los equipos de trabajo y mesas encargadas de los dictámenes de reformas a los Estatutos, a la Declaración de Principios, al Programa de Acción y al Código de Ética.

Indican que los cambios a los documentos básicos del partido dan al presidente nuevas y extraordinarias facultades, como la designación directa de los coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados y de senadores, así como la integración del Consejo Político Nacional, entre otras.

Durante el arranque de los trabajos, el diputado Augusto Gómez Villanueva afirmó que “quienes acusan de traición y de división al partido lo han unido”.

En medio de las crecientes críticas de cientos de priistas, Gómez Villanueva le dijo a Alejandro Moreno: “No es usted un presidente solitario, tiene detrás un ejército civil que sabe dónde nacen y se multiplican las voces de la calumnia anónima y destructiva”.

Manlio Fabio Beltrones critica la reelección de ‘Alito’ Moreno

El senador electo Manlio Fabio Beltrones no acudió a la Asamblea por estar en contra de la reelección y recordó en un mensaje en sus redes sociales que “la No Reelección fue acogida como principio de esencia en la Constitución federal, pero además fue la génesis que le ha dado vida y consolidación al PRI como partido hasta nuestros días en que se desafía su extinción como fundamento”.

“Hoy las circunstancias y el convencimiento personal, particularmente este día, me obliga por convicción compartir argumentos y reflexiones tan importantes como la opinión de todos quienes queremos un partido grande, ganador y verdaderamente competitivo frente al reto que tenemos en los siguientes años”, dijo.

En su mensaje, Alejandro Moreno acusó que “quienes no han dado un solo golpe por el partido y no han sido capaces de repartir un volante no aman al partido, y quien no ama al partido no lo puede defender hoy”.

Los acusó de “cínicos y lacayos al servicio del gobierno y quienes hoy quieren romper la unidad a cambio de impunidad”. Dijo que los que hoy critican “fueron el peor lastre del partido, fueron los que estuvieron al frente quienes castigaron al PRI con el Pemexgate; aquí no vamos a tapar a nadie y les vamos a exigir cuentas”.