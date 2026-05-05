Candidatos de Morena para elecciones 2027: ¿Por qué la UIF ayudará en el proceso?

En el camino hacia las elecciones de 2027, Morena perfila ajustes en la forma en que elegirá a sus candidaturas.

¿Cuál será el papel de la UIF en las elecciones 2027?

Entre ellos destaca la incorporación de consultas a instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de revisar información relacionada con los aspirantes antes de su definición.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, explicó que estas revisiones se llevarán a cabo antes y durante el proceso interno, que comúnmente se resuelve mediante encuestas. El propósito es identificar posibles indicios o elementos que puedan ser relevantes en la evaluación de quienes busquen una candidatura.

La dirigente señaló que esta medida se da en un contexto en el que, por un lado, existen señalamientos desde la oposición hacia el partido, y por otro, hay exigencias internas para evitar la postulación de perfiles con cuestionamientos. En ese sentido, Morena contempla considerar información vinculada a temas públicos o sociales que pudieran incidir en la percepción de integridad de los aspirantes.

Morena dará prioridad a perfiles nativos

Como parte de su estrategia electoral, el partido también prevé dar mayor peso a los llamados “perfiles nativos”, es decir, personas con arraigo en sus comunidades. Hernández indicó que este enfoque busca diferenciarse de procesos anteriores en los que se priorizaron perfiles con mayor competitividad electoral, incorporando ahora criterios relacionados con la cercanía social.

En cuanto a posibles alianzas con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la dirigencia anticipó que no se centrará en un reparto de candidaturas. En cambio, se evaluará en qué casos resulta conveniente establecer coaliciones, como parte de la definición de su estrategia rumbo a 2027.