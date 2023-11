‘No puedo ser parte de algo que no me define como político’: Alejandro Murat renuncia al PRI

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, informó sobre su renuncia irrevocable al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En un video publicado en sus redes sociales agradeció el respaldo de los militantes.

‘’Me dirijo a ustedes para compartirles mi renuncia irrevocable al PRI. La visión por la que siempre trabajé en el PRI se enmarcaba en la defensa de los derechos del pueblo de México, como educación pública’', detalló el político.

Agregó que como persona y político lo definen las acciones y los resultados, como cuando fue diputado general, director del Infonavit y gobernador de Oaxaca.

‘’Creo en las alianzas con el pueblo. Luis Donaldo Colosio nos lo advirtió, México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío. No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión que me anima a seguir participando en la vida pública’', sentenció Murat.

En el mismo video, Murat también anunció la creación de la Alianza Progresista por México, que será un espacio abierto, diálogo y discusión, donde serán bienvenidos todos los mexicanos.

El objetivo, según Murat, es aportar a la creación del modelo de país que los mexicanos merecen. ‘’Guiados por la esperanza, la solidez ideológica y la valentía, podamos escribir las mejores páginas de nuestra historia’', finalizó Murat.

A la opinión pública:

Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI. pic.twitter.com/jQtK1Ov92P — Alejandro Murat (@alejandromurat) November 18, 2023

Alejandro Murat se bajó de proceso de Va por México; critican método

En julio del 2023, Alejandro Murat anunció que no se inscribirán en el proceso interno de Va por México (PRI-PAN-PRD) para aspirar a la candidatura presidencial opositora en las elecciones de 2024.

El político consideró que el método de selección de candidato anunciado por Va por México no es el adecuado.

“Debo de reconocer que este método deja más dudas que certezas”, dijo Murat a través de un video. Además, expresó que a pesar de las inconsistencias en el método interno de Va por México, le deseaba suerte a quienes sí quieran participar.