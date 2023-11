¿Cómo puedo retirar mi ahorro de Infonavit sin estar pensionado?

¿No has usado tu crédito Infonavit? No te preocupes que el dinero no está perdido, sino que podrás retirarlo siempre y cuando cumplas ciertas condiciones.

Aquí te explicamos el proceso que debes seguir y los requisitos que debes de cumplir en caso de querer hacer un retiro sin estar pensionado/a.

¿Qué es el ahorro de la subcuenta de vivienda?

La subcuenta de vivienda son los recursos que tienes dentro del Infonavit y que te sirven para comprar un inmueble, terreno, construir, hacer mejoras en tu hogar o pagar una hipoteca, según la naturaleza del crédito que solicites.

Esta subcuenta se conforma por las aportaciones que tus empleadores generan mensualmente y entregan al instituto de forma bimestral, considerando el 5 por ciento de tu salario diario integrado. A esta también se suman las aportaciones adicionales que realices.

¿Qué pasa si no uso mi ahorro para la vivienda?

Puedes solicitar al Infonavit que te lo devuelva. En la mayoría de los casos, el trámite se puede hacer en línea de forma sencilla y si cumples con todos los requisitos, recibirás el dinero en 10 días hábiles.

¿Cuándo puedo retirar mi ahorro de subcuenta de vivienda?

Todos los pensionados tienen derecho a solicitar la devolución de su ahorro siempre y cuando estén inscritos en cualquiera de estos cuatro tipos de régimen: pensionados a partir del 2012, la subcuenta 1992, la subcuenta 1997 y el fondo de ahorro 1972-1992.

Sin embargo, también se pueden solicitar los recursos de la subcuenta en los siguientes casos:

Terminación laboral.

Resolución IMSS por vejez o cesantía en edad avanzada y por invalidez o incapacidad, total o parcial igual o mayor al 50 por ciento.

Defunción.

Plan privado de pensión.

Es importante que antes de realizar el trámite, primero debes revisar cuánto dinero tienes ahorrado en tu cuenta Infonavit.

¿Cuánto tengo de ahorro en la subcuenta de Vivienda?

Para conocer cuánta ‘lanita’ tienes ahorrada, sigue estas tres formas sencillas:

Visita los kioscos del Infonavit y pide la información de cuánto dinero tienes ahorrado en la subcuenta de vivienda. Aquí puedes consultar las sedes más cercanas a tu domicilio.

También puedes consultar el apartado de “Subcuenta de vivienda” en los estados de cuenta de la Afore.

Otra alternativa es en línea, en la página oficial, a través de los siguientes pasos:

Entra a la sección ‘Mi cuenta Infonavit’.

Ingresar el correo electrónico y contraseña.

Luego debes dirigirte a “Ahorro” y “Cuánto tengo ahorrado”. En este apartado podrás conocer cuánto dinero tienes en tu subcuenta de vivienda.

¿Cómo sacar el ahorro de la subcuenta de vivienda sin estar pensionado?

Una vez que conozcas la cantidad que tienes ahorrada en la subcuenta de vivienda, debes asegurarte de cumplir con los siguientes requisitos:

No contar con un crédito vigente en el Instituto.

Tener 50 años o más y mínimo un año sin trabajar.

Resolución de pensión expedida por el IMSS, en el caso de vejez, cesantía, invalidez o incapacidad.

Si eres jubilado por un plan privado, debes contar con una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit o un laudo judicial a tu favor.

En el caso de contar con la resolución de pensión del IMSS, tienes que hacer el trámite en la página web del Infonavit: Mi Cuenta Infonavit. Los requisitos que te soliciten dependerá del régimen en el que estés dado de alta, los cuales puedes consultar en este enlace.

¿Cómo solicitar la devolución de ahorro Infonavit por despido?

Si te quedaste sin empleo durante el último año y tienes 50 años cumplidos, puedes acudir al Centro de Servicio INFONAVIT (Cesi) más cercano para solicitar la devolución del fondo de ahorro. Lo único que debes llevar es tu INE y un documento que valide tu RFC y tu nombre.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, si tienes alguna duda puedes llamar al 9171 5050 en la Ciudad de México o al 01800 0083 900 desde cualquier parte del país.

¿Cómo solicitar la devolución de ahorro Infonavit por defunción?

En caso de ser beneficiario/a de un derechohabiente que falleció y que contaba con saldo en el Fondo de Ahorro 1972-1992, debes ingresar al servicio de Devolución de Fondo de Ahorro y seguir las instrucciones.

Para realizar este trámite es necesario que cuentes con un laudo o resolución judicial donde se determina la sentencia a tu favor como beneficiario para el pago de estos recursos.

En caso de que no seas beneficiario legal, ya sea cónyuge, descendiente, ascendiente o concubino/a, y no cuentes con dictamen de pensión de la persona fallecida, puedes presentar una resolución de designación de beneficiarios emitida por tribunales federales en materia laboral.

Todo se aligera si resultas ser beneficiario reconocido ante el IMSS. Si este es tu caso, no requieres la designación de beneficiarios emitida por tribunales federales, lo único que necesitas hacer es ingresar al servicio de Devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda y seguir las indicaciones. También puedes llamar al Infonatel 800 685 8819 para pedir más información.