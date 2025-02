Denuncian afiliación VIP en Morena

Para la comodidad de los morenistas, su fracción parlamentaria en San Lázaro colocó, desde hace varios días, diversos módulos de afiliación y reafiliación de militantes en sus instalaciones y oficinas. Con lo que no contaban es que un diputado del PAN –Daniel Chimal, de la CDMX–acudió ayer hasta la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para poner una denuncia por violaciones al Código Penal y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Acusó que Morena “hasta presiona a trabajadores, asesores y visitantes a ingresar a las filas de este partido”. Veremos si pasa algo.

Retrasan más iniciativa del maíz transgénico

Aunque Morena había programado para esta semana la posibilidad de que se aprobara la iniciativa constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el maíz transgénico, resulta que de nuevo la relegaron en San Lázaro. Los foros de consulta “van muy lentos” nos comentaron ayer. El propio jefe de la bancada guinda, Ricardo Monreal, confirmó que aún faltan por asistir a la Cámara baja las secretarias de Energía, Luz Elena González, y la del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que esperan se concrete apenas esta semana. Antes de que la Comisión de Puntos Constitucionales sesione para aprobar el dictamen, “vamos a escuchar la propia deliberación de las iniciativas”, aclaró Monreal.

Día del Ejército en NL

Mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, tras encabezar la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, emprenderá un viaje hacia Nuevo León, entidad gobernada por el emecista Samuel García, quien no las trae consigo últimamente con sus líos con el Congreso. Allí, la morenista, además de inaugurar las instalaciones del 27° Regimiento de Caballería motorizado, encabezará el 112° Aniversario del Día del Ejército Mexicano.

Titular de SEP, como en los Oscar

Al titular de la SEP lo confundieron con tantos nombres. Después de tomar la palabra durante el Foro Nacional para la Construcción de la Ley General de Educación Media Superior, Mario Delgado soltó un: “¡Ay, ya me hicieron bolas!”, en medio de tantas tarjetas con nombres de personas a las que había que agradecer, como si estuviera en los Oscar. Al secretario sólo le quedó decir: “¿Estos ya los nombré o me faltan?”. Fue hasta que saludó al diputado Santiago Pineda que se dio cuenta de que en efecto no había terminado de reconocer la asistencia de todos. Que alguien le ordene mejor las tarjetitas, no lo hagan pasar osos así.

De campañas anticipadas

Eduardo Santillán, exdiputado de la Ciudad de México, rápido se formalizó como candidato, pues al haber aprobado el INE su lista con pifias, se oficializa su aspiración a ministro. Sólo que el neomorenista –recordemos su pasado perredista– parece no tener claro que ello no indica que las campañas inician, pues resulta que la cuenta en X @votantesmx, rápido difundió su postulación y trayectoria política, con una serie de calificativos a su favor, ¿campaña anticipada? ¡Aguántese al 30 de marzo!

La misma línea en la FGJCDMX

Desde que llegó a la fiscalía capitalina, Bertha Luján, dejó en claro una cosa: habrá continuidad en muchos temas, incluido el manejo de la comunicación social. Todo apunta a que, como su antecesora, Ernestina Godoy, la nueva fiscal mantendrá una línea bien marcada con los periodistas. No sólo no ha habido un acercamiento con la fuente de reporteros que cubren las actividades de la fiscalía, sino que ya mandó cerrar, en definitiva, la sala de prensa de la institución. Además, todas sus apariciones públicas han sido bajo el manto protector de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo que ha reavivado los cuestionamientos a la autonomía de la fiscalía.