Metas sexenales de producción de Pemex: ¿Cuántos billones necesitará invertir para cumplirlas?

La meta de Pemex es producir 1.8 millones de barriles de petróleo. (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá invertir 1.8 billones de pesos para poder alcanzar las metas de producción de 1.8 millones de barriles de petróleo y 5 mil millones de pies cúbicos de gas natural diarios establecidos por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, según datos del Primer Informe de la presidenta.

Este monto de inversión equivale a casi cuatro veces los apoyos financieros que Pemex recibió este año para cubrir vencimientos de deuda y sostener su gasto de capital, es decir, los 474 mil 800 millones de pesos provenientes de las notas pre-capitalizadas emitidas por la Secretaría de Hacienda, más los 250 mil millones de pesos canalizados a través del vehículo financiero diseñado por Banobras.

De manera desagregada, se espera invertir 1.6 billones de pesos para desarrollar 12 proyectos estratégicos que aportarán el 61 por ciento de la producción de hidrocarburos líquidos del país.

Mientras tanto, se planea gastar 238 mil millones de pesos en cuatro proyectos estratégicos de gas natural, lo que representará el 54 por ciento de la producción de gas.

Con esta inversión, Pemex espera obtener a cambio ingresos por 6.9 billones de pesos, se puede leer en el informe anual.

Aún hay un largo camino para que Pemex pueda alcanzar sus metas sexenales, ya que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025 se mantuvo una producción promedio mensual de 1.716 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos y 4 mil 452 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

En el reporte se pudo observar que el 90 por ciento de los hidrocarburos líquidos producidos en el país provinieron de asignaciones operadas por Pemex, 5 por ciento se originaron de asociaciones y migraciones en las que participa la empresa y el 5 por ciento restante de contratos adjudicados en rondas.

Entre los principales logros del primer año de Sheinbaum, destacó el aumento de producción de los campos Bakte, Ixachi, Itta, Teotleco y Bricol, operados por Pemex, al pasar de 113 mil a 157 mil barriles diarios.

Además, también se lanzó una licitación para proyectos mixtos con privados para reactivar 400 pozos cerrados, con el objetivo de incorporar 13 mil barriles diarios.