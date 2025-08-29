Pensiones de Pemex y Luz y Fuerza del Centro: Revisarán casos de pagos de un millón de pesos al mes

Raquel Buenrostro, secretaria de Buen Gobierno; habló sobre investigaciones a Pemex y pensiones millonarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum va por eliminar pensiones ‘millonarias’ de Petróleos Mexicanos (Pemex) y algunos casos de los jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 29 de agosto, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el total de pensionados es de 14 mil 073 extrabajadores de Luz y Fuerza, por los que se paga un monto anualizado de 28 mil 074 millones de pesos.

La razón por la que el gobierno de Sheinbaum revisará esas pensiones se debe a que al menos 9 mil 457 extrabajadores, alrededor del 67 por ciento, reciben una pensión de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales, superior al sueldo de la presidenta.

Mientras que el promedio mensual de pensiones en México es de aproximadamente 7 mil 092.16 pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Historia (Inegi).

Según la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, los jubilados de Luz y Fuerza reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.

¿Qué sabemos de las pensiones ‘exorbitantes’ de Pemex?

Pemex tiene un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas que pertenecen al régimen de confianza, por los que se paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos.

Hay 544 personas pensionadas de Pemex que reciben montos superiores al sueldo de la presidenta.

Suman al menos 618 casos donde cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general de Pemex.

Existen también casos de pensionados de Pemex, quienes reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.

Estas serán las acciones de Raquel Buenrostro contra pensiones millonarias de Pemex y Luz y Fuerza

La secretaria anticorrupción y de Buen Gobierno, informó que se realizarán las siguientes acciones contra las pensiones ‘millonarias’:

Se iniciaron mesas de trabajo con la Consejería Jurídica con la participación del IMSS, ISSSTE, Indep, Secretaría de Hacienda y Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para revisar la legalidad de todas esas pensiones.

con la Consejería Jurídica con la participación del IMSS, ISSSTE, Indep, Secretaría de Hacienda y Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para revisar la legalidad de todas esas pensiones. En tanto, se emitirá un oficio para normar los requisitos de manera coordinada con las dependencias involucradas en los casos de jubilación.

Se firmarán convenios de colaboración institucionales con registros civiles para actualizar los padrones de pensionados.

con registros civiles para actualizar los padrones de pensionados. Se emitirá un oficio para homologar los expedientes.

Se realizará una revisión jurídica y constitucional para el intercambio de información con autoridades estatales y así actualizar el padrón de beneficiarios de pensiones.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México; un millón de pesos, imagínense, mensuales”, agregó la presidenta Sheinbaum.