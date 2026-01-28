‘¡Quédense con el dinero!’ Carlos Trejo denuncia discriminación en un hotel; iba con playera de ‘Cañitas’

Carlos Trejo acudió a un restaurante en un hotel de Monterrey y supuestamente le negaron la entrada. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Carlos Trejo, investigador paranormal, señaló discriminación dentro de las instalaciones de un hotel en Nuevo León donde le negaron la entrada al restaurante mientras vestía una playera con la portada de su libro Cañitas.

El ‘cazafantasmas’ compartió un video en sus redes sociales donde se queja con el personal a cargo del establecimiento, donde se hospedó luego de anunciar la pelea con Alfredo Adame en un evento en Monterrey.

“No me gusta que discriminen a la gente, vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo entrar así porque puedo ofender a las personas, se me hace muy grosero la forma en cómo tratan ustedes, quédese con el dinero, no tengo ningún problema, seguro me dan un mejor trato en otro lado, que vergüenza traten así a la gente”, declaró en el video publicado en TikTok.

Trejo explicó que iba a pedir a sus seguidores abstenerse de visitar el lugar porque “no apoyan a los mexicanos” y posteriormente envió un mensaje al mesero: “Dígale de mi parte que se vaya al carajo y si ofendí a alguien por vestir así, reching*en a su madre todos”, finalizó Carlos Trejo.

¿Cuál es el hotel que visitó Carlos Trejo donde presuntamente sufrió discriminación?

En el primer video publicado por Carlos Trejo no reveló el nombre del hotel donde no lo dejaron entrar al restaurante.

Fue en un post posterior donde mostró la fachada del lugar desde el nuevo recinto turístico en el cual se hospedó.

De acuerdo con el investigador paranormal se trató del hotel Safi, el cual está catalogado como uno de 5 estrellas, es decir, de lujo.

“Ese es el famoso hotel Safi, donde recibí la discriminación hoy, les comentó que fui a desayunar cómo siempre visto, parecía que él (mesero) estaba feliz por discriminar a un mexicano, era un narcisista”, declaró.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel Safi, que visitó Carlos Trejo?

El hotel Safi cuenta con la posibilidad de reservar los cuartos desde su página oficial, donde los costos de una habitación, de cama doble o de una sola cama tamaño king, a partir de los $2,400 MXN por noche.

En el caso de la Suite el costo se eleva a poco más de $6,000 MXN por noche, estas tarifas aplicadas para enero y febrero de 2026.

Aunque también es posible pagar la habitación desde otras aplicaciones como Booking, pero los costos son similares y rondan entre los $2,200 y $2,400 MXN por noche, sin incluir alimentos.

¿Cuándo es la pelea de Carlos Trejo vs. Alfredo Adame?

Finalmente, luego de años de roces y declaraciones ofensivas, Carlos Trejo y Alfredo Adame confirmaron una pelea en el evento Ring Royale 2026, organizado por Poncho de Nigris, con un formato similar a SuperNova.

El evento de box está programado para el domingo 15 de marzo de 2026 desde la Arena Monterrey, con una cartelera que incluye a Alberto ‘El Patrón’ y Abelito, finalista de La Casa de los Famosos. Estos son todos los combates confirmados hasta el momento: