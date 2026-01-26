Alfredo Adame y Carlos Trejo confirman pelea en Ring Royale: ‘Me la debe, me la va a pagar’

Adame confirma la realización de la pelea contra Trejo como parte de Ring Royale (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Tras más de dos décadas de provocaciones, amenazas públicas y enfrentamientos verbales, Alfredo Adame y Carlos Trejo confirmaron que su rivalidad llegará al ring como parte de Ring Royale 2026, el evento de boxeo y entretenimiento producido por Poncho de Nigris en la Arena Monterrey.

Con la misma fórmula de Supernova Strikers 2026, Ring Royale forma parte de los nuevos eventos de boxeo de celebridades fórmula que combina espectáculo, redes sociales y figuras virales con preparación deportiva formal.

Alfredo Adame confirma pelea contra Carlos Trejo en Ring Royale

Durante una visita reciente a Monterrey, el actor Alfredo Adame confirmó ante la prensa local que el combate con Carlos Trejo ya cuenta con garantías para realizarse. El actor y conductor sostuvo que, tras varios intentos fallidos, esta vez el enfrentamiento se concretará.

Adame aseguró que ha buscado este combate durante años y acusó a su rival de evadirlo en reiteradas ocasiones. Según explicó, los organizadores le confirmaron que Trejo aceptó formalmente subir al ring.

“Al ‘cara de memela enfrijolada’ lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces y se ha rajado. Dos veces me dejó colgado, dos veces no se presentó”, declaró Adame. “Dicen los productores que ahora sí ya lo convencieron, entonces ya está”.

El actor detalló que retomó su entrenamiento de boxeo y mantiene una rutina constante en artes marciales, disciplina que, dice nunca abandonó y negó sentir temor: “¿Miedo de qué? Mi papá me enseñó que nunca hay que tenerle miedo a nada ni a nadie”.

Carlos Trejo confirma pelea contra Alfredo Adame

Horas después, Carlos Trejo respondió. El escritor e investigador paranormal rechazó que el combate sea un simple espectáculo y lo definió como un ajuste de cuentas pendiente.

“El show es show, y lo mío va muy neta. El tipo va a subir y te puedo asegurar que va a bajar con mucho dolor”, expresó Trejo.

Trejo dijo que aceptará cualquier formato y reglas que establezca la organización, pues su objetivo, no cambia. Negó haber evitado peleas en el pasado y afirmó que los enfrentamientos no se concretaron por órdenes de restricción que, según él, fueron interpuestas por Adame.

“Detrás de cada una de estas peleas que no se han llevado a cabo hay una orden de restricción puestas por este enfermo para que yo no me le acerque ni siquiera lo toque”, aseguró. “Tú pon las reglas que quieras. El tipo no va a bajar bien. El tipo me la debe y me la va a pagar”, expresó.

Por el momento, la organización no ha confirmado la pelea en sus redes sociales.

Ring Royale: Fecha, horario, boletos y cartelera del evento

La pelea entre Adame y Trejo se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Además del combate, la cartelera del evento incluye:

Karely Ruíz vs. Marcela Mistral (boxeo)

(boxeo) Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella (boxeo)

(boxeo) Abelito vs. Bull Terrie (boxeo)

(boxeo) Alberto ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada (boxeo)

(boxeo) La Kyliezz y Georgina vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)

(boxeo en parejas) RC vs. Guetto Living (pelea de freestyle)

(pelea de freestyle) Azuky vs. Aczino (batalla de freestyle)

El duelo entre Karely Ruíz y Marcela Mistral destaca como otro de los grandes atractivos, seis años después de una discusión televisiva que marcó a ambas figuras y que ahora se resolverá en el ring, con preparación profesional y producción de alto nivel.

Precios de boletos para Ring Royale 2026

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Superboletos, con precios que van desde $377 hasta $4,563 pesos, dependiendo de la zona: