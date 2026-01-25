Aczino recuerda el asesinato de Carlos Manzo en batalla de rap: ‘Si el alcalde viene manso, lo acribillan’

El rapero Aczino recordó el asesinato de Carlos Manzo durante su última batalla de rap (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El rapero mexicano Aczino hizo alusión al asesinato del alcalde Carlos Manzo durante su más reciente participación en Liga Bazooka Internacional México 2026.

En una batalla de freestyle contra Muelas de Gallo, Aczino recordó la muerte alcalde, con previas referencias a Las Chicas Superpoderosas y al recordado alcalde del programa.

“No quiero ser el alcalde, me prometí no volver a la silla / El alcalde es poca cosa, parece el de Saltadilla / México brilla / Yo no quiero ser el alcalde, Prometí no volver a la silla / El alcalde es poca cosa, parece el de Saltadilla”.

Tras esto, el Aczino refirió a Uruapan (Michoacán) y remató con el caso de Carlos Manzo, alcalde asesinado durante el Festival de las Velas en el municipio.

“México brilla / Montañas, playas, mira por la ventanilla, desiertos nevados, tierra de buena semilla / Pero esto es Uruapan, Michoacán, el diablo te hunde la rodilla / Si el alcalde viene manso, lo acribillan, balas en el pecho al estilo Pancho Villa / Así terminan los alcaldes en el país de las maravillas”.

¿Qué le pasó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan?

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado la noche del 1 de noviembre tras un ataque armado ocurrido durante el Festival de Velas en el Centro Histórico del municipio. El edil recibió siete disparos y murió horas después en un hospital, a donde fue trasladado en estado grave.

El ataque ocurrió mientras Manzo se encontraba entre asistentes del evento público y después de tomarse fotografías con algunos de ellos, incluidos menores de edad. Un civil armado se aproximó y abrió fuego en su contra. Durante la agresión también resultó lesionado el regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

El agresor fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde. En la escena se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad informó que dos personas más fueron detenidas por su presunta participación en el ataque, mientras que uno de los responsables perdió la vida en el sitio.

Tras la agresión, el estado de salud de Carlos Manzo fue reportado como grave, con heridas en el abdomen y en un brazo. Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El homicidio fue condenado por autoridades estatales y federales. El gobernador de Michoacán calificó el ataque como un “cobarde atentado”.

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, dijo la presidenta Sheinbaum y aseguró que el presidente municipal contaba con un equipo de protección federal.

Las investigaciones avanzaron en los meses posteriores. El 12 de enero, la Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la detención de Samuel ‘N’, entonces director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, acusado de proporcionar información sobre los movimientos de Carlos Manzo a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante su audiencia inicial, Samuel ‘N’ reconoció que colaboró en el homicidio porque ya lo tenía “hasta la madre”. La Fiscalía expuso que el exfuncionario permaneció junto al alcalde durante la atención médica y hasta que se confirmó su fallecimiento, información que posteriormente fue comunicada a integrantes del grupo criminal.