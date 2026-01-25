¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ HOY?

El segundo capítulo de 'El caballero de los siete reinos' se estrena este domingo 25 de enero. (Foto: HBO/WB/Press)

‘Todo caballero necesita un escudero’: El Caballero de los Siete Reinos continúa con el estreno del capítulo 2 luego de que Duncan el Alto acepta que ‘Egg’ lo acompañe en sus aventuras previas al torneo de justas.

La nueva serie de HBO Max se basa en la novela homónima escrita por George R.R. Martin y se sitúa aproximadamente un siglo antes de lo que vimos en Game of Thrones.

El spin-off de Game of Thrones es una de las series más esperadas de 2026 porque representa el regreso a Westeros luego del final de la temporada 2 de La Casa del Dragón.

Egg le pide a Duncan el Alto convertirse en su escudero. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

¿Cuándo y a qué hora sale el capítulo 2 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

El capítulo 2 de El Caballero de los Siete Reinos está programado para estrenarse este domingo 25 de enero de 2026.

De la misma manera que La Casa del Dragón (otra serie basada en las historias creadas por George R.R. Martin) la hora de estreno de los episodios es a las 9:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

Al igual que otras series ambientadas en Westeros, la transmisión EN VIVO del segundo capítulo de la producción televisiva que sigue la historia de Duncan El Alto es a través de la plataforma HBO Max, la cual requiere una suscripción con costo.

Además, tiene una transmisión simultánea en el canal HBO, disponible en servicios de TV de paga.

La casa Baratheon hizo su aparición con Lyonel Baratheon, uno de los ancentros del rey Robert. (Foto: HBO/WV/Press) (Steffan Hill)

Calendario de capítulos de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

La serie El Caballero de los Siete Reinos es la primera apuesta del año de HBO MAX, antes del lanzamiento de la temporada 2 de Como agua para Chocolate y del regreso de la Dinastía Targaryen con la tercera temporada de La casa del Dragón.

La trama que sigue las aventuras de Duncan El Alto tiene 6 capítulos en total y estas son las fechas de estreno de cada uno de ellos:

Episodio 1 : Ya disponible

: Ya disponible Episodio 2 : 25 de enero

: 25 de enero Episodio 3 : 1 de febrero

: 1 de febrero Episodio 4 : 8 de febrero

: 8 de febrero Episodio 5 : 15 de febrero

: 15 de febrero Episodio 6: 22 de febrero

¿De qué trata el segundo capítulo de ‘El caballero de los siete reinos’?

Advertencia: A partir de aquí hay spoilers acerca de lo que ocurre dentro de la serie de HBO Max.

El tráiler del segundo capítulo de la serie de El Caballero de los Siete Reinos muestra la niñez de Duncan el Alto a través de recuerdos que tiene mientras continúa en las fiestas y reuniones de Lyonel Baratheon.

Parece que el deseo de ‘Dunk’ está a punto de cumplirse porque el integrante de la casa de Westeros, representada por un venado, le pide que acuda al “llamado de la guerra” bajo su estandarte.

Al mismo tiempo comienza con el entrenamiento de Egg en el arte de las armas, principalmente en la espada, pero también comienzan los problemas previos a su participación en la primera justa.

Esto porque se encuentra con Aerion Targaryen, quien parece que maltrata a una joven, y lo golpea con el objetivo de que la suelte, ignorando las advertencias de que en ese lugar “hay príncipes”.