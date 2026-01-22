Nominaciones a los premios Oscar 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO desde México?

Las expectativas apuntan a que ‘Sinners’ y ‘One Battle After Another’ posiblemente liderarán las nominaciones en los Oscar 2026. (Foto: Imagen generada con ChatGPT)

La temporada de premios entra en una de sus fases más esperadas: el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2026, entre las cuales se espera la presencia del mexicano Guillermo del Toro con su cinta Frankenstein.

Al momento, One Battle After Another (Una batalla tras otra), una comedia política sobre un exrevolucionario, y Sinners (Los pecadores), un thriller de vampiros que mezcla suspense con la historia de la música, se perfilan como las favoritas.

Ambas cintas han sido respaldadas por la crítica y los principales gremios, lo que las coloca como fuertes contendientes en múltiples categorías; sin embargo, esta fue una temporada marcada por producciones ambiciosas y una fuerte competencia entre cineastas consolidados, por lo cual todo podría suceder.

Premios Oscar 2026: ¿A qué hora se revelan las nominaciones?

La Academia de Hollywood dará a conocer la lista oficial de nominados este jueves, como parte del proceso rumbo a la 98ª edición de los Premios Oscar. Durante el anuncio se revelarán las películas, actores y directores que competirán en las principales categorías, incluidas Mejor Película, Dirección, Actuaciones y Guion.

Fecha : jueves 22 de enero del 2026.

El anuncio marca uno de los momentos más relevantes de la temporada cinematográfica, ya que define el panorama final de la contienda y confirma —o descarta— a las producciones que han encabezado las quinielas en los meses previos.

Nominaciones al Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia EN VIVO desde México?

En México, el anuncio de las nominaciones podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales de la Academia, incluyendo sus perfiles en redes sociales y su canal de YouTube, en donde harán una transmisión en vivo.

La emisión permitirá conocer en tiempo real las nominaciones en las categorías más importantes, lo que convierte al evento en una cita obligada para los cinéfilos. Además, puedes seguir las actualizaciones minuto a minuto en nuestro sitio El Financiero Entretenimiento.

¿Cuáles son las predicciones para las nominaciones al Oscar 2026?

Las previsiones apuntan que Sinners, dirigida por Ryan Coogler, podría hacer historia al convertirse en la película más nominada de todos los tiempos, con la posibilidad de alcanzar 15 nominaciones, superando el récord que actualmente comparten All About Eve, Titanic y La La Land, todas con 14.

Por su parte, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, se perfila con 13 posibles nominaciones, incluyendo categorías clave como ‘Mejor Película’, ‘Dirección’ e ‘Interpretaciones’.

Las quinielas señalan que Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor podrían coincidir en las categorías de actuación, un hito que no ocurre desde American Hustle en 2013.

Guillermo del Toro tiene 6 precandidaturas a los Premios Oscar 2026 con 'Frankenstein'. (Foto: NetflixPress/EFE)

En este contexto, Frankenstein, de Guillermo del Toro, aparece como una de las producciones con mayores posibilidades de figurar en dos categorías. El cineasta mexicano ya fue considerado recientemente en los Golden Globes, donde compitió como Mejor Director, aunque perdió frente a Paul Thomas Anderson.

La categoría de Dirección podría incluir a Del Toro junto a nombres como Chloé Zhao (Hamnet), Jafar Panahi (Un simple accidente) o Josh Safdie (Marty Supreme).

En tanto, Frankenstein también figura entre las posibles 10 cintas seleccionadas a Mejor Película, en donde se espera se encuentren títulos como Marty Supreme, F1, Weapons, Train Dreams, Sentimental Value, Bugonia y la brasileña O agente secreto.

Por ahora, se conoce que Frankenstein apareció en 6 precandidaturas diferentes, entre ellas: mejor casting, cinematografía, banda sonora, sonido, efectos visuales, y maquillaje y peluquería.

Oscar 2026: ¿Cuándo será la ceremonia de entrega de premios?

La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, según confirmó la Academia en sus redes sociales.

La ceremonia será presentada por Conan O’Brien, quien regresará como anfitrión por segundo año consecutivo, y marcará el cierre oficial de una temporada de premios que ha mantenido altas expectativas.

Con información de EFE.