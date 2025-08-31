Guillermo del Toro recibe 13 minutos de aplausos por ‘Frankenstein’ en Venecia: ‘Tengo depresión posparto’

Guillermo del Toro, mexicano ganador del Oscar por Pinocho, está obsesionado con el Frankenstein de Mary Shelley desde que tenía siete años y, como cineasta, lleva soñando con llevarlo a la pantalla desde hace al menos tres décadas. Este sábado por fin lo presentó en el Festival de Venecia 2025, donde recibió 13 minutos de aplausos, una de las más respuestas más entusiastas de la 82.ª edición.

Del Toro explicó que había esperado el momento adecuado para rodar la película, con la libertad creativa y la envergadura suficiente “para emocionar a la gente”. Para él la medida está clara: “Soy mexicano y no escatimo con las lágrimas”, dijo entre risas.

Jacob Elordi (izda) y Oscar Isaac protagonistas de 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro que presenta en el Festival de Venecia. (Foto: EFE/Netflix/Ken Woroner ). (Ken Woroner/Netflix/EFE)

Una de las películas con las que soñó Guillermo del Toro

En la rueda de prensa de presentación, el tapatío Guillermo del Toro se mostró feliz y relajado, satisfecho con el resultado de un proyecto que considera más que un sueño: “Ahora me puedo quitar la presión (... ) Es una religión para mí desde que era niño”.

“Es la cinta para la que he estado entrenando durante 30 años”, dijo del Toro a The Associated Press.

A pesar de ello, confesó entre risas que lo que finalmente consiguió fue “una depresión postparto”.

El cineasta aseguró que la película llega en el momento justo de su vida: “Todo lo que he hecho en mi carrera era un instrumento de aprendizaje, cada idea, todo era para llegar aquí. Pensaba en esta historia como una relación de padres e hijos. Entonces me convertí en padre y todo cambió”.

De ahí que su visión sobre Víctor y Frankenstein sea la de una relación entre un segundo padre y un segundo hijo.

Esta imagen publicada por Netflix muestra a Christoph Waltz, a la izquierda, y a Oscar Isaac en una escena de "Frankenstein". (Netflix via AP) (AP)

El mexicano provocó risas en varias ocasiones durante la rueda de prensa, en la que bromeó a sus compañeros o soltó frases en italiano, como cuando se produjeron problemas con el sonido de los micrófonos y le salió de forma natural: “¡Che cazzo!” (¡Qué cojones"!). Para terminar con un grito: “Ci vediamo pronto” (una mezcla de español e italiano para decir “Nos vemos pronto”).

¿Cuándo y dónde es el estreno de ‘Frankenstein’?

La película producida por Netflix se estrena en cines el 17 de octubre de 2025 antes de llegar al streaming el 7 de noviembre.

Preguntado por si había negociado con la plataforma una cifra alta de cine, Del Toro respondió divertido: “Yo siempre quiero más de todo”.

Y ya en un tono más serio dijo que la batalla por contar historias en el cine es “obviamente el tamaño de las salas, pero también el tamaño de las ideas, que es muy importante, el tamaño del hambre artístico que llevas al cine”.

Recordó también que con Nightmare Alley coincidió con un estreno de Spider-Man, lo que acortó su tiempo en cartelera.

El director mexicano Guillermo del Toro llega a la proyección de 'Frankenstein' durante la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 30 de agosto de 2025. (Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI).

Por eso considera que es “una oportunidad y un desafío” hacer que una película que va a ser vista por 300 millones de personas en la televisión evoque al cine.

Reparto de ‘Frankenstein’, película de Guillermo del Toro

El filme es un espectáculo visual cuidado al detalle que adapta, con el estilo barroco característico de Del Toro, la clásica historia del monstruo más humano. La criatura de Frankenstein es interpretada por Jacob Elordi, mientras que el doctor Víctor Frankenstein es encarnado por Oscar Isaac.

Elordi reveló que tuvo apenas tres semanas para preparar su personaje, pero que entrar en el proyecto fue natural: “Era un recipiente donde podía depositar todo mi ser. Desde que nací hasta hoy, todo está en ese personaje. En muchos sentidos, la criatura es mi forma más pura. Es más yo que yo”.

En tanto, Oscar Isaac explicó que su trabajo como actor consiste en rendirse al material que recibe y enamorarse del personaje que interpreta. El papel de Víctor Frankenstein se lo ofreció Del Toro hace dos años durante una comida cubana en la que ambos hablaban de sus padres. “No puedo creer que estemos aquí y que hayamos llegado a esto”, afirmó emocionado.

“Esta película es particularmente personal”, añadió Isaac. “Creo que, en definitiva, trata sobre los marginados”.

Guillermo del Toro esperó muchos años por 'Frankenstein'. (Ken Woroner/Netflix via AP) (Ken Woroner/AP)