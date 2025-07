¿La serie de Chespirito mostró a Carlos Villagrán como es? ‘Mi trabajo está ahí, ustedes juzguen’, asegura

La serie Chespirito: Sin querer queriendo llegó a su último capítulo esta semana, que mostró no solo la historia de Roberto Gómez Bolaños, también de aquellos actores que trabajaron con él, como Carlos Villagrán, quien por fin habló de la producción.

Al igual que Florinda Meza, viuda de Chespirito, en la serie se interpreta a Carlos Villagrán con otro nombre; Marcos Barragán, pues el actor no permitió que se usara su nombre real.

No obstante, ‘Quico’ sí se menciona en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, y se le presenta como un hombre egocéntrico, negativo, tirado al conflicto y que siempre está en competencia con ‘Chespirito’. Incluso, ‘le juega chueco’ al irse para hacer su propio programa con el personaje que creó Gómez Bolaños.

Aunque en diversas entrevistas evitó el tema, recientemente se prestó para hablar no solo del personaje de Marcos Barragán, interpretado por el actor Juan Lecanda, también para aclarar que no tiene nada contra Roberto, como se creyó muchos años.

Carlos Villagrán por fin habló sobre la serie de 'Chespirito', en la que hacen alusión a él. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Qué dijo Carlos Villagrán de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En una conferencia de prensa para presentar su espectáculo en Perú, el actor Carlos Villagrán respondió una pregunta sobre lo que opinaban del personaje que lo representa a él en la serie.

Aunque no quiso ser explícito con aprobarlo o reprobarlo, sí dejó claro que el trabajo que realizó por años debería ser lo que hable de él y no una bioserie que ni siquiera está enfocada en él.

“No es asunto mío, no tengo tema. No contesto este tipo de preguntas. Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar”, mencionó.

Pese a la negativa de hablar sobre el proyecto producido por Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, le deseó suerte y considera que, conociéndolo a él y viendo la dramatización, la gente puede forjar su propio criterio sobre su personalidad y forma de ser.

“Que les vaya bien en el programa, que sea muy lindo el programa; que la gente quede conforme, que la gente opine, hay libertad de opinión”, consideró.

Juan Lecanda interpreta a Marcos Barragán (Carlos Villagrán) en la serie “Chespirito, Sin querer queriendo”. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Carlos Villagrán niega rencores contra ‘Chespirito’

De igual forma, prefirió no hablar sobre el comediante Roberto Gómez Bolaños, creador del personaje de ‘Quico’, que Villagrán encarnó por varios años hasta que decidió ‘volar’ del proyecto.

Esto porque, en primera, ya no puede defenderse o dar réplica de lo que este diga, además de que, pese a las especulaciones sobre su relación, lo aprecia.

“No tengo por qué hablar mal de nadie nada, yo no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se podría defender. Entonces, yo respeto a todo el mundo (…) Yo lo sigo queriendo, mi trabajo está ahí, ustedes juzguen”, expresó el actor.

'Chespirito' murió en 2014. (Foto: Cuartoscuro) (Germán Romero)

Hija de Carlos Villagrán felicita a Juan Lecanda, actor que interpreta a ‘Quico’

Dentro de los personajes de Chespirito: Sin querer queriendo, se encuentra Marcos Barragán, interpretado por Juan Lecanda, quien en realidad da vida a Carlos Villagrán.

Aunque Carlos no quiso hablar en ningún momento de la interpretación de Lecanda, quien sí reconoció el trabajo del joven actor fue Sylvia Villagrán, hija del ‘Quico’ original, quien recientemente lo felicitó.

“Muchas felicidades, lo haces muy bien, estudiaste a detalle a mi papá, te felicito de corazón”, escribió Sylvia en un cometario de Instagram. Diferentes usuarios reconocieron el gesto de la hija de Carlos, y pidieron que Lecanda y Villagrán se encontraran, tal como lo hicieron María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca, actriz que da vida a ‘La Chilindrina’.