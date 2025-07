Kristin Cabot renuncia a su cargo en Astronomer tras ser exhibida con Andy Byron en concierto de Coldplay

A unos días de que Andy Byron renunció como CEO de Astronomer, Kristin Cabot, la jefa del departamento de Recursos Humanos de la empresa, también tomó la decisión de dimitir de su cargo en la compañía.

Andy Byron y Kristin Cabot eran parte de Astronomer, una corporación tecnológica; sin embargo, ambos fueron exhibidos por la ‘kiss cam’ de un concierto de Coldplay, mientras se abrazaban de manera romántica, evidenciando su romance.

Cuando se vieron en la pantalla gigante, Cabot abrió la boca incrédula, sus manos cubrieron su rostro y se giró lejos de la cámara mientras Byron se agachó fuera del encuadre, un escándalo que escaló hasta la empresa Astronomer.

¿Por qué Kristin Cabot renunció a Astronomer?

Taylor Jones, un portavoz de la compañía, emitió un breve comunicado para la agencia de noticias AP en donde explicó que la ejecutiva Kristin Cabot dejó de ser parte de Astronomer, aunque no específicó cuándo dimitió.

“Kristin Cabot ya no está con Astronomer, ha renunciado”, comentó el portavoz. A pesar de que no dieron más detalles sobre el tema, cuando Andy Byron, ex CEO, salió de la compañía afirmaron que habían aceptado la dimisión, debido a que él no había cumplido con los valores de la empresa.

“Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se ha cumplido”, informaron en su momento.

Actualmente, sus perfiles han sido eliminados del sitio web de Astronomer y también se ha borrado un comunicado de prensa en el cual anunciaba la contratación de Kristin.

¿Quién es Kristin Cabot, ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer?

Antes de llegar a Astronomer, Kristin Cabot estuvo trabajando en la compañía tecnológica VMwarey, así como en Bain & Company, dedicada a la consultoría, de acuerdo con el diario The Sun.

Posteriormente, fue parte de Toast, empresa de gestión de datos especializada en restaurantes. A finales de 2024, Kabot ingresó a Astronomer como jefa del departamento de Recursos Humanos.

“Lidero con el ejemplo y me gano la confianza de los empleados de todos los niveles, desde directores ejecutivos hasta gerentes y asistentes”, decía su trayectoria laboral, según informó New York Post.

Actualmente, su perfil de LinkedIn no se encuentra disponible, por lo que se desconoce más información sobre ella. Cabe mencionar que hasta este momento ni Andy Byron ni Kristin Cabot han hablado sobre la polémica de manera pública.

Aunque se llegó a difundir un presunto comunicado de Andy Byron, Astronomer desmintió que fuera real: “él no ha emitido ninguna declaración; los informes que indican lo contrario son todos incorrectos”.

¿Qué dijo Astronomer tras la polémica de Andy Byron y Kristin Cabot?

Luego de la polémica del empresario Andy Byron, quien está casado, Astronomer confirmó que la pareja del video viral era parte de la compañía e incluso se inició una investigación previo a las renuncias.

En un comunicado, la empresa indicó que antes del escándalo eran conocidos por ayudar a sus clientes con el análisis moderno de datos hasta la IA de producción, una situación que cambió de la noche a la mañana.

Luego de que el cargo de CEO fue ocupado por Pete DeJoy, cofundador de Astronomer, él abordó brevemente lo que sucedió con Andy Byron y Kristin Cabot en un texto que compartió en LinkedIn.

“Los eventos de los últimos días han recibido una atención mediática que pocas empresas, y mucho menos startups en nuestro pequeño rincón del mundo de los datos y la IA, alcanzan”, compartió.

Pete DeJoy afirmó que ellos nunca buscaron ser populares a causa de una situación polémica como la que se vivió en el show de Chris Martin, líder de Coldplay; sin embargo, admite que esto les trajo un mayor reconocimiento.

“Aunque nunca hubiera deseado que sucediera así, Astronomer se ha convertido en un nombre muy conocido”, dijo, por lo cual se ha comprometido a no defraudar a los clientes con los cuales cuentan.

