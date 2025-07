‘Lágrimas de hombre’: Andy Byron, CEO de Astronomer, se disculpa, pero se queja de Coldplay

Andy Byron, CEO de Astronomer, se disculpó con su esposa y con el equipo que trabaja con él luego de aparecer en el concierto de Coldplay junto a una mujer identificada como Kristin Cabot.

Todo pasó en la presentación de los intérpretes de ‘Viva la vida’, celebrada en Boston, Estados Unidos, el pasado 16 de julio, cuando Byron fue captado por la cámara del recinto mientras abrazaba a su compañera de trabajo.

Después de que el video se viralizó en las redes sociales, él compartió un comunicado para quejarse de Coldplay por exhibir “su intimidad” de manera pública en el evento, historia que recuerda la letra de la canción ‘Lágrimas de hombre’, de Agua Marina, que dice: "Lágrimas de hombre que lloran como un niño, hoy te vi en brazos de otro cariño".

Andy Byron es el CEO de la empresa Astronomer. (Foto: Astronomer)

¿Qué dijo Andy Byron luego de ser exhibido en concierto de Coldplay?

Andy Byron, director general de empresa de tecnología Astronomer, se quejó de que lo pasaron en las pantallas del Gillette Stadium durante el concierto de la banda Coldplay y se mostró “decepcionado” por su exposición pública.

“Reconozco el momento que circula en línea y la decepción que causó (...) Es preocupante que un momento privado se hizo público sin mi consentimiento, respeto a los artistas y a los animadores, pero espero podamos pensar en el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo y el impacto que tiene", se lee en el texto compartido por el periodista Peter Enis, de la cadena CBS News.

Asimismo, utilizó el mismo texto para ofrecer disculpas con su esposa Megan Kerrigan Byron, quien eliminó su nombre de casada de su cuenta de Facebook, antes de inhabilitarla.

“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y con el equipo de Astronomer, merecen algo mejor como socio, como padre y como líder. Esto no es lo que quiero ser ni representar a la empresa que construí”, explicó.

Andy Byron expresó que está en el análisis y la evaluación de sus actos para tomar una decisión en su “camino profesional y personal.

Finalmente, terminó el texto con una referencia a una de las canciones de Coldplay, se trató de ‘Fix you’, el fragmento que compartió fue el siguiente: “Lights will guide you homeand ignite your bones, and i will try to fix you”.

¿Quién es Andy Byron, CEO de Astronomer, y qué le pasó en el concierto de Coldplay?

La presentación de Coldplay en Boston tuvo un momento de ‘Kiss Cam’ y los elegidos por el camarógrafo fueron Andy Byron y Kristin Cabot, quien trabaja como jefa del departamento de recursos humanos en la misma empresa que él.

Cuando la pareja apareció en la pantalla del estadio, se trataron de esconder. La reacción de Chris Martin, vocalista de Coldplay, a la escena fue: “Mírenlos, o los dos tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos".

Esos pocos segundos de protagonismo en la presentación bastaron para que la pareja se convirtiera en tendencia en redes sociales y surgieran detalles de la vida de Byron.

Él es el CEO de Astronomer y en su perfil de Linkedin compartió que estuvo en distintos cargos en diferentes empresas, todas relacionadas con el desarrollo tecnológico o la gestión, almacenamiento y distribución de datos.

De acuerdo con The Sun, Andy Byron tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Megan Kerrigan Byron, quien es la directora de una escuela de educación secundaria y preparatoria en Estados Unidos.