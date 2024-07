‘A sus hijos les fascinará’: Michael J. Fox de ‘Back to the future’ comparte escenario con Coldplay en Glastonbury

‘Fix You’ no solo arregló el corazón de los fanáticos de Coldplay en el Festival de Glastonbury, sino que, además, fue uno de los momentos más emotivos en la carrera de la banda británica al contar con la presencia del actor de Back to the Future, Michael J. Fox en el escenario.

Así como Marty McFly tocó la guitarra en una icónica escena de la cinta estrenada en 1985, Michel J. Fox salió al escenario junto a Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey en el histórico Festival de música en Pilton, Reino Unido.

¿Qué canciones tocó Michael J. Fox con Coldplay?

“Con su riff de Chuck Berry y la forma en que golpeó a Biff, damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a Michael J. Fox”, presentó Chris Martin al actor de 63 años de edad que tocó la guitarra durante el tema ‘Fix You’ (2005) y ‘Humankind’ (2021).

Thank you Michael J. Fox for making our dream come true 🩵 pic.twitter.com/ahzOzGaP5J — Coldplay (@coldplay) June 30, 2024

El momento en el que el actor salió al escenario de Glastonbury causó gritos de emoción entre los asistentes, mientras Chris Martin mencionaba: “La razón principal por la que estamos en una banda es por Back to the Future. Así que, gracias a Michael, nuestro héroe”.

Michael J. Fox lucha contra el Parkinson desde hace 30 años, por lo que, el actor salió al escenario en silla de ruedas y guitarra en mano.

Michael J. Fox y Coldplay juntos

Esta no es la primera vez que el actor toca junto a la banda británica Coldplay, recordemos que en 2013 se unieron en una recaudación de fondos para la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson. Mientras que, en 2016 recrearon el concierto de Back to the Future en Nueva Jersey.

Cabe recordar que, sobre su enfermedad, el actor declaró: “No voy a mentir, (vivir con Parkinson) se está volviendo más difícil, se está volviendo más difícil. Cada día es más difícil, pero así son las cosas”, dijo en 2023 durante una entrevista con CBS.

Michael J. Fox se unió a Coldplay en el escenario de Glastonbury. (Foto: X Coldplay).

Así fue la presentación de Coldplay en Glastonbury

Aunque el actor de Back to the Future fue protagonista del momento más emotivo del concierto de Coldplay, no fue el único invitado de la banda, pues también se unió el rapero Little Simz para interpretar el tema ‘Supernova’.

Después de la presentación, la banda escribió un mensaje en sus redes sociales para destacar el momento junto al actor Michael J. Fox: “Gracias Michael J. Fox por hacer nuestro sueño realidad”, dice la publicación, que recabó miles de reacciones y comentarios. Incluso, Dakota Johnson, prometida de Chris Martin, siguió el concierto vía transmisión en vivo, según mensajes de varios fanáticos de la banda en publicaciones de redes sociales.