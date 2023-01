¡Hey, Doc, volvemos a... las pantallas! Michael J. Fox, ‘un optimista incurable’, lanza documental

¡Es momento de volver al futuro! Michael J. Fox, actor recordado por su rol protagónico en Volver al Futuro (1985), se retiró en 2020 de la actuación; sin embargo, regresa a las pantallas con un documental.

El actor canadiense recientemente ganó un Óscar honorífico durante la 13ª edición de los Governors Awards, de la Academia de Hollywood; además, tuvo una emotiva reunión con su coestrella Christopher Lloyd (Doc Emmett Brown) en la Comic Con en Nueva York.

Tras vivir con Parkinson desde sus 29 años de edad, hace unos años anunció su retiro debido a su enfermedad. En su libro No Time Like the Future menciona:

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás... Al menos por ahora... entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.

Michael J. Fox se reunió con 'Doc' hace unos meses. (Foto: Tik Tok / @mgraziuso)

¿De qué trata el documental de Michael J. Fox?

El actor de 61 años vuelve en una producción original de Apple TV que lleva el nombre de STILL: A Michael J. Fox Movie, la sinopsis oficial asegura hará un recuento de toda la vida del actor contada con sus propias palabras.

La cinta se centrará en varias etapas de la vida del actor, de su tiempo en bases militares canadienses hasta el momento en el que su carrera artística se vio desafiada por su padecimiento de Parkinson.

Asimismo, el documental explica lo que sucede “cuando un optimista incurable se enfrenta a una enfermedad incurable”.

Aún no cuenta con una fecha de estreno, pero el documental fue proyectado el pasado 20 de enero en el Sundance Film Festival 2023, evento cinematográfico que culminará el próximo 29 de este mes.

'STILL: A Michael J. Fox Movie' fue presentada en el Sundance Film Festival 2023. (Foto: Instagram / @realmikejfox)

La vida de Michael J. Fox, ‘un optimista incurable’

El nombre real del actor es Michael Andrew Fox y nació en Edmonton, Canadá, en 1961. Desde una edad temprana mostró interés por la actuación.

El padre del actor era parte del ejército canadiense por lo que se mudaban frecuentemente de sitios. Gran parte de la niñez del actor fue experimentada dentro de campos militares hasta 1971.

Michael J. Fox y Tracy Pollan están casados desde 1988. (Foto: Instagram / @realmikejfox)

Su primer debut actoral ocurrió en la pantalla chica, fue dentro de la serie de comedia Family Ties (1982), producción en la que conoció a su esposa Tracy Pollan.

El momento en el que su carrera logró despegar fue en 1985 con el estreno de la película de Volver al Futuro, cinta que propició la popularidad del Michael J. Fox por el éxito de la trama. Le siguieron dos películas más en las que compartió la pantalla grande con Christopher Lloyd.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizaron 'Volver al Futuro' en 1985. (Foto: Instagram / @realmikejfox)

En 1991 el canadiense fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad que afecta las habilidades motrices de una persona. A principios del año 2000, creó una fundación con su nombre para apoyar las investigaciones del padecimiento.

A pesar de ello, no dejó que su condición frenará su carrera actoral y continuó en roles secundarios en series como The Good Wife (2009) y The Michael J. Fox Show (2013)... hasta 2020.

Hace poco, los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd dieron a conocer su colección de ropa inspirada en Volver al futuro.