¿Qué es el Parkinson, trastorno que ha vivido Michael J. Fox, de ‘Volver al futuro’, por 30 años?

Este sábado, dos iconos de los 80 subieron al escenario de la Comic Con en Nueva York: Marty Mcfly (Michael J. Fox) abrazó trabajosamente a Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd) en un emotivo momento que llevó a todo el público de regreso a 1985, cuando se estrenó la cinta que protagonizaron: Volver al Futuro.

Esta nostálgica reunión se da 37 años después de que salió la primera película de la trilogía, sus fans mostraron su apoyo a Michael J. Fox, quien hizo un gran esfuerzo para controlar sus movimientos, ya que padece Parkinson desde hace tres décadas.

Marty Mcfly y el Doc recordaron los viejos tiempos y Michael J. Fox aprovechó para hablar sobre su padecimiento: “No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

En 1991 el actor recibió este diagnóstico, en ese momento tenía 29 años y desde entonces se ha dedicado a trabajar en una organización no gubernamental que lleva su nombre, de hecho, el año pasado recibió un premio honorífico de la AARP por su trabajo a través de su organización benéfica que aboga por la investigación del Parkinson.

En 2013 regresó a la industria del entretenimiento con el programa The Michael J. Fox show que duró solamente una temporada y exploraba algunos de los aspectos de su vida cotidiana. En 2020 el actor anunció su retiro oficial del mundo de la actuación por su enfermedad.

En su libro de memorias, No Time Like the Future, Fox menciona: “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás... Al menos por ahora... entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.

Entre otras personalidades del espectáculo que padecen Parkinson está Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, quien en 2019 recibió el diagnóstico y hace poco comentó los desafíos físicos y mentales, que conlleva: “Crees que estás levantando los pies, pero tu pie no se mueve. Siento que estoy caminando con botas de plomo”, le dijo a The Observer vía Page Six.

¿Qué es la enfermedad de Parkinson?

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), se trata del segundo trastorno neurodegenerativo más común en todo el mundo.

La enfermedad de Parkinson, nombrada con el apellido del doctor que la descubrió, afecta predominantemente el cerebro, específicamente las neuronas encargadas de la producción de la dopamina, aquel neurotransmisor que se relaciona con la felicidad y apoya a que las células se comuniquen entre ellas.

El padecimiento se enfoca en atacar todas las células y neurotransmisores que se hallan en la ‘sustancia negra‘, un área crucial del cerebro que permite la comunicación entre todos sus componentes.

Algunos de los síntomas del Parkinson, en su mayoría deterioros cognitivos, se presentan con el paso del tiempo, pero comúnmente pueden ser:

Temblores en distintas partes del cuerpo, siendo predominante en las manos.

Bradicinesia, la lentitud de los movimientos físicos.

Hipocinesia, disminución de la movilidad de uno mismo.

Partes del cuerpo rígidas, especialmente los brazos y piernas.

Inestabilidad en la postura.

La Parkinson’s Foundation agrega que, aparte del cuadro sintomatológico común, algunas personas que viven con la enfermedad también llegan a presentar:

Hipotensión ortostática

Depresión

Apatía

Alucinaciones

Estreñimiento

Trastornos del sueño

Pérdida del sentido del olfato

Aún no se tiene un hilo conductor que lleve a los investigadores a determinar la causa de la enfermedad, pero se cree que se trata de una combinación de factores externos y la genética de cada individuo.

La enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero hay algunos tratamientos que pueden ayudar amenizar la sintomatología. Se tiene que tener cuidado con los efectos motrices que se ven afectados, ya que pueden llegar a ser serios y provocar hasta la muerte.