¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, enfermedad que provocó a Justin Bieber parálisis facial?

Desde febrero pasado, la senadora republicana de Estados Unidos, Dianne Feinstein, mostró problemas de salud tras ser diagnosticada con culebrilla, también conocida como herpes zóster. Ahora, su oficina informó que tiene una enfermedad llamada Síndrome de Ramsay Hunt.

Sin embargo, no es la única figura pública que ha padecido esta enfermedad. En junio de 2022, Justin Bieber dio a conocer a través de su Instagram que sufrió una parálisis facial que lo obligó a suspender sus conciertos del Justice World Tour ante la falta de movilidad de la mitad de su rostro.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve”, contó en aquella ocasión. “Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al cien por ciento, para poder hacer aquello para lo que nací”, declaró el intérprete de ‘Baby’.

Justin Bieber anunció en junio pasado que sufrió de parálisis facial por el síndrome de Ramsay Hunt. (Foto: Instagram / @justinbieber)

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt es un padecimiento causado por el virus ‘Varicela-Zoster’ (VVZ), el mismo que causa la varicela común y erupciones en la mayoría de personas. Sin embargo, este afecta un nervio facial, cerca del oído interno, provocando parálisis facial y pérdida auditiva del lado afectado.

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, quienes han adquirido este virus lo mantienen en el cuerpo, por lo que es probable que vuelva a reactivase, aunque al momento se desconocen las causas que provoquen esta reactivación.

De no ser tratado a tiempo, la enfermedad puede traer complicaciones permanentes; entre ellas una desfiguración fija o daños irreversibles a los ojos y oídos, así como a su funcionamiento.

Causas y síntomas del síndrome de Ramsay Hunt

Los afectados con esta enfermedad son quienes en el pasado han sufrido de varicela; en este caso, el herpes zóster, que causa irritación e hinchazón del nervio de forma temporal y es considerada la segunda causa más frecuente de parálisis facial.

Entre los primeros síntomas, se presenta un sarpullido con ampollas llenas de líquido cerca del oído que puede derivar en la parálisis, como el caso de Bieber. Sin embargo, también existen otros síntomas:

Dolor o zumbido en los oídos

Pérdida de audición

Vértigo

Pérdida del gusto

Boca y ojos secos

La parálisis facial puede impedir a una persona a realizar sus actividades cotidianas, como dormir bien o comer. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuáles son las complicaciones del síndrome de Ramsay Hunt?

En caso de que esta enfermedad no sea atendida a tiempo puede traer consigo diversas complicaciones. De acuerdo con Mayo Clinic, entre ellas se encuentran: