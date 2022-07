Justin Bieber reanuda su gira mundial tras parálisis facial por síndrome de Ramsay Hunt

Después de una parálisis facial a causa de un diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt, el cantante Justin Bieber tuvo que posponer algunas fechas de su gira mundial Justice, la cual pisó hace unos meses escenarios mexicanos en Monterrey y la Ciudad de México, donde fue visto junto a su esposa Hailey Bieber.

Sin embargo, desde la cuenta oficial del tour –conformado por 75 fechas- se informó sobre la reanudación de los espectáculos a partir del próximo 31 de julio, justamente en el marco del Festival de Verano de Lucca, en Italia. Los conciertos seguirán con cinco fechas por Europa antes de regresar a Sudamérica a países como Argentina.

¿Por qué Justin Bieber canceló parte de su gira?

El mes pasado, Bieber reveló a través de sus redes sociales la condición que padeció, la cual lo obligó a retrasar parte de su paso por Norteamérica. Fue el 10 de junio que informó que la decisión de no presentarse en Washington, D.C., Toronto y Nueva York se debió al virus que invadió su cuerpo.

“Este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá. Así que tengo una parálisis total en un lado de mi cara”, dijo por medio de un video. “Obviamente, no soy capaz de hacerlo [...] mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, espero que ustedes entiendan. Esto es serio, como pueden ver”, agregó el intérprete de ‘Love yourself’.

Días después fue visto en público por primera vez en Sushi Park en West Hollywood, de Los Ángeles, según publicó TMZ, en donde se le vio con un aspecto relajado luego de pasar días de descanso en una isla privada en las Bahamas en su proceso de recuperación. Bieber se encuentra promocionando su último y sexto álbum de estudio lanzado en 2021.