¿Cuñado de Pablo Lyle pagará indemnización a familia de víctima? Esto determinó la corte

A pesar de que Pablo Lyle ya está cumpliendo una condena de cinco años en prisión y ocho de libertad condicional, la familia de Juan Ricardo Hernández, hombre que falleció en el altercado, también quiere que Lucas Delfino, cuñado del actor, pague una indemnización.

La justificación a esto es que él era quien iba conduciendo el vehículo en el que viajaba Lyle cuando se encontraron con el hombre al que golpeó y posteriormente falleció.

“Ellos quieren una indemnización por daños, perjuicios que tuvieron por la muerte de su padre y de su familiar. Ellos dicen que han gastado muchísimo en servicios funerarios, que han gastado muchísimo en servicios psicológicos y han tenido que cambiar de trabajo. La esposa, la pareja del señor Hernández, por ejemplo, no ha podido volver a trabajar, entonces están pidiendo una indemnización alta”, señalaron en el programa El Gordo y la Flaca.

Sin embargo, este martes la corte determinó que el cuñado del actor no tenía ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido aquel 31 de marzo de 2019.

Pablo Lyle es el único implicado en la muerte de Juan Ricardo Hernández. (Foto: EFE / Jose A. Iglesias)

¿Cuál fue la resolución de la corte sobre la culpabilidad de Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle?

El 16 de mayo se llevó a cabo una audiencia en la que determinaron que Delfino no tenía culpabilidad sobre las acciones de Pablo Lyle que lo llevaron a ser condenado por homicidio involuntario.

Durante el programa estadounidense, la periodista Tanys Charry, que ha dado cobertura al caso, señaló lo dicho en la corte.

“El juez le dijo al abogado de Lucas Delfino que no podían involucrarlo. La defensa de Lucas Delfino está diciendo: ‘Yo no puedo controlar lo que hizo mi cuñado… Entonces por eso no puedo estar involucrado’. Una victoria para Lucas Delfino, quien definitivamente no va a estar involucrado…”, señaló Charry.

Por lo tanto, Delfino ha sido deslindado de cualquier responsabilidad que le quieran atribuir.

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario tras un altercado de tránsito en 2019 (Foto: Instagram @pablolyle)

¿Qué ha pasado con Pablo Lyle?

La abogada Sandra Hoyos inidicó a inicio de mayo el actor podría enfrentar un nuevo jucio para conocer su situación juridíca en Estados Unidos y, en caso de que la Corte emita un fallo ‘en contra’, Pablo Lyle podría regresar a México.

“La corte estatal emitió una orden pidiendo la cooperación completa con los Federales, que en el caso de Estados Unidos sería el Departamento de Inmigración, y eso ya está en pie, lo cual quiere decir que es muy probable que él sea deportado a México”, mencionó la abogada en Ventaneando.