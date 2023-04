‘Canelo’ Álvarez confiesa a ‘Chicharito’ por qué le dio parálisis facial

A unas semanas de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrente en el ring contra John Ryder, el púgil mexicanp compartió en una transmisión en vivo, en la que charló con Javier ‘Chicharito’ Hernández que había sufrido una parálisis facial.

El tapatío se sinceró con su paisano en el stream El Olimpo acerca de las presiones a las que está sometido y destacó que la carga que conlleva ser una figura pública es muy fuerte.

“Si tú crees que tienes problemas, uno tiene 100 más que ellos, entre más tienes, fama, dinero, lo que sea, más problemas tienes, más responsabilidades tienes”, señaló el oriundo de Guadalajara.

¿Qué le pasó a ‘Canelo’ Álvarez?

Con la confianza ya ‘encarrerada’, el boxedor tapatío expresó en la charla con Javier Hernández que el estrés escaló a niveles considerables, lo cual derivó en una parálisis facial.

“Puedes hacer muchas cosas cuando eres líder, pero no hace mucho me dio parálisis facial no hace mucho, por el estrés tantas cosas que traía”, dijo en la transmisión vía streaming.

Entre las confesiones que detalló el deportista, mencionó que varias personas en su ámbito laboral no pasaron por alto su preocupación por Saúl Álvarez, quien el próximo 6 de mayo peleará en el Estadio de las Chivas del Guadalajara contra el británico John Ryder para defender sus título de peso supermediano.

“Los que trabajan conmigo se preocupan porque son mis amigos, se preguntaban qué me había pasado, ‘pues tanto p... estrés aquí y allá’, y me dicen”, narró ‘Canelo’.

El tapatío, quien por primera vez en más de una década regresará a México para una pelea, contó que la gente poco se imagina a las presiones a las que está sometido.

‘No manches, nosotros creíamos que usted no tenía preocupaciones, que no se estresaba’, recordó que le expresaron algunas personas.

Síntomas de la parálisis facial

Los indicios de esta afección pueden presentarse de manera inesperada, pero se pueden detectar con algunos síntomas:

Comienzo repentino de debilidad leve en un lado de la cara.

leve en un lado de la cara. Caída de un lado de la cara y dificultad para hacer expresiones.

Babeo.

Dolor de mandíbula dentro o detrás de la oreja del lado afectado.

Aumento en la sensibilidad al sonido en la zona afectada.

Dolor de cabeza.

Pérdida del gusto.

Producción excesiva de lágrimas o saliva.

El espectro de la parálisis facial puede ir de leve a severa. El diagnóstico deberá determinarlo un médico especializado para que el paciente reciba el tratamiento adecuado.

En casos de parálisis leve puede haber una notable mejoría en semanas; sin embargo, en los casos más graves puede haber daños irreversibles en el nervio facial y ceguera parcial o completa del ojo afectado.

También puede afectar extremidades o un lado completo del cuerpo.