‘Canelo’ Álvarez critica mentalidad de deportistas mexicanos: ‘No se quieren sacrificar’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará en México el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron de las Chivas, y a poco más de un mes de que esto, ocurra, el pugilista habló sobre los deportistas mexicanos y el potencial que tienen. Sin embargo, considera que está mal enfocado.

Durante una plática con Javier ‘Chicharito’ Hernández para su canal de Twitch ‘El Olimpo’, en donde hablaron sobre las y los deportistas mexicanos y reconocieron que existe mucho talento que, lamentablemente, no es explotado como debería por la mentalidad de muchos en el gremio.

‘Canelo’ señaló que, lamentablemente, gran parte de ellos cree que lo único que se necesita para sobresalir es talento y no están dispuestos a hacer sacrificios para llegar más lejos; se mantienen en su zona de confort.





'Canelo' Álvarez es campeón indiscutido de peso supermediano. (MEXSPORT)

“Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí”, explicó Álvarez.

El pugilista tapatío señaló que, parte del éxito de un atleta, es poseer una mentalidad fuerte en cuanto a su capacidad de resiliencia cuando las cosas no están llevando el curso que les gustaría en ese momento.

“Si no viene de la mano con una mentalidad fuerte estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te chingas”, agregó.

‘Canelo’ considera que en todos lados hay mexicanos triunfadores

A pesar de su crítica, también destacó el talento que tienen los mexicanos dentro de los deportes no solo a nivel nacional, sino internacional, pues en diversos países se ha encontrado con nacionales triunfando en diferentes disciplinas.

“Si ves la historia en el deporte, los mexicanos tienen talento. Y en otros países que salen igual adelante. Hay muchos mexicanos y paisanos chingones. A cualquier país que vas hay paisanos”, aseguró.