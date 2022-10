‘¡Hey, Doc, volvimos del futuro’: Así fue el reencuentro con Michael J. Fox y Christopher Lloyd

Los protagonistas detrás de la trilogía de Volver al Futuro (1985) Marty Mcfly (Michael J. Fox) y Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd) hicieron un viaje más en el tiempo: se reunieron después de 37 años de haber grabado la primera entrega en un encuentro lleno de risas y nostalgia en la Comic Con en Nueva York este 8 de octubre.

Hace dos años el elenco completo de la cinta se reunió vía zoom, a causa de la pandemia por COVID-19, pero en esta ocasión ambos intérpretes pudieron verse físicamente.

Al presentar a ambos actores este sábado, la sala de convenciones enloqueció con aplausos para recibir a las dos estrellas, al llegar al escenario comenzó a sonar el icónico tema de la cinta creado por Alan Silvestri y Marty Mcfly abrazó a Doc, como en los viejos tiempos.

Entre las experiencias de la producción que compartieron, Christopher Lloyd explicó cómo fue cuando se enteró de que grabaría con Michael J. Fox en lugar de Eric Stoltz, quien había sido contratado originalmente para el papel de Marty, pero fue despedido pese a que ya había grabado casi todas las escenas: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, aseguró Lloyd.

Asimismo, relevaron sus frases preferidas del cine: Michael J. Fox dijo que la suya era de la cinta Dr. Stranglove: “¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!”; por su parte, el eterno Doc dijo una de la famosa trilogía de viajes en el tiempo: “Se dijo una vez en una película: el futuro es lo que tú lo haces”.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd charlaron sobre ‘Volver al Futuro‘. (Foto: Instagram / @backtothefuturehq)

En redes sociales, el video que muestra el reencuentro de los actores ha sido calificado con comentarios de nostalgia y apreciación como: “nuestra infancia está en sus películas”, “cinta inolvidable”, Doc y Marty siempre”, entre otros.

El panel sirvió para recordar los mejores momentos que se vivieron durante las grabaciones de la cinta y el reconocimiento que ha tenido el impacto dentro del imaginario colectivo de los geeks.

La enfermedad con la que vive Michael J. Fox

Michael J. Fox ha vivido con Parkinson durante tres décadas y durante la reunión de la Comic Con mencionó el tema: “No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, asimismo, agradeció por el apoyo que ha recibido.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Parkinson es una enfermedad neurológica que afecta el área motriz del cuerpo. Se puede tratar, pero conforme avanza el tiempo el padecimiento puede ir progresando en otras afectaciones.

El actor fue diagnosticado con Parkinson hace 30 años, en 1991 cuando solamente tenía 29 años de edad, y desde entonces se ha dedicado a trabajar en una organización no gubernamental que lleva su nombre.

A pesar de ello en 2013 regresó a la industria del entretenimiento con el programa The Michael J. Fox show que duró solamente una temporada y exploraba algunos de los aspectos de su vida cotidiana. En 2020 el actor anunció su retiro oficial del mundo de la actuación por su enfermedad.

En su libro de memorias, No Time Like the Future, Fox menciona: “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás... Al menos por ahora ... entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.