‘Hice que John Mayer tocara la guitarra’: Michael J. Fox sobre escena en ‘Volver al futuro’

El parkinson ha sido protagonista durante muchos años en la vida de Michael J. Fox, quien siguió con la actuación por treinta años luego se ser diagnosticado hasta que decidió continuar sus esfuerzos lejos de las pantallas el año pasado.

El actor, quien dio vida a ‘Marty McFly’ en la trilogía de Volver al Futuro, fue consultado por la revista AARP sobre cuál le gustaría que fuera su legado y su respuesta incluyó una confesión sobre el cantante estadounidense John Mayer, quien es fan de la saga.

“Muchos guitarristas realmente buenos se han acercado a mí a través de los años para decirme que empezaron a tocar la guitarra por la escena de ‘Johnny B. Goode’ en Back to the Future. Si algo he hecho en esta vida, fue hacer que John Mayer tocara la guitarra”, relató, aunque también aseguró que espera que sus hijos tengan una influencia positiva y que las personas conozcan de su trabajo como actor.

A sus 60 años, reconoce que es ahora cuando más personas se le acercan por el trabajo que hizo al lado de Christopher Lloyd, sin importar la edad que tengan.

“No entiendo muy bien por qué. La Navidad pasada la encontré en televisión. Y me pareció que estuve muy bien, mejor de lo que pensé que estaría. Lo que es más importante, entendí el espíritu de la película. Entendí que era solo una gran risa despreocupada y que todos necesitamos apuntarnos crédito por lo que hemos hecho y las vidas que hemos tocado, y retroceder ocasionalmente un poco y apreciar que mucho de la vida ha sido fantástico y que queda mucho más por vivir”.

Durante la plática, Michael J. Fox dijo haberse arrepentido de los papeles en los que pudo actuar y decidió dejar pasar. Uno de ellos fue encarnar al protagonista de Ghost, aunque reconoció que hoy no puede imaginarse a alguien más que Patrick Swayze adueñarse del personaje.

“Soy una especie de fenómeno. Es extraño que lo haya hecho tan bien como lo he hecho durante tanto tiempo. La gente suele pensar en el Parkinson como algo visual, pero las imágenes no son nada. En un día cualquiera, mis manos podrían estar apenas temblando. Es lo que no puedes ver: la falta de un giroscopio interno, de un sentido del equilibrio, de la percepción periférica. Quiero decir, estoy navegando en un barco en mares tormentosos en los días más brillantes”, confió.