La pelea entre ‘Chespirito’ y ‘La Chilindrina’ que llegó hasta tribunales: ‘Me sentí derrotada’

‘Fíjate, fíjate, fíjate’ que… lo que alguna vez fue una relación cercana en el exitoso programa El Chavo del 8 terminó en un largo conflicto legal. ‘Chespirito’ y María Antonieta de las Nieves se distanciaron por disputas sobre los derechos del personaje de ‘La Chilindrina’.

En varias entrevistas, María Antonieta de las Nieves explicó cómo el distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ marcó para siempre su relación.

'La Chilindrina' y 'El Chavo' fueron dos de los personajes más icónicos de la serie 'El Chavo del 8'. (Especial: El Financiero) (Especial)

¿Qué pasó entre María Antonieta de las Nieves y ‘Chespirito’?

En una entrevista de 2021 con Yordi Rosado, La Chilindrina contó que El Chavo del 8 terminó porque Roberto Gómez Bolaños ya no se sentía con la agilidad y edad para el personaje, por lo que prefirió acabar el programa sin avisar a los demás actores.

“Yo le dije: ‘Vamos paso por paso’; ya sé que los personajes y la idea fue tuya, pero cada quien le metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y tú ya no quieres hacer del chavo, pero yo sí quiero seguir siendo La Chilindrina; entiende que yo tengo 40 años y tú tienes 60, ok, ¿Por qué me vas a cambiar? ¿Por ‘Marujita’? ¿Qué era ella? Pues nada más, una prosti velada”.

Cuando se enteró del final del programa, la actriz María Antonieta de las Nieves le dijo a Chespirito que seguiría buscando oportunidades como La Chilindrina. Él le dio permiso, siempre y cuando la contrataran. Luego escribió el show Aquí está la Chilindrina y el cual ‘Chespirito’ no dejó que se transmitiera por televisión.

'El Chavo del 8' fue una serie muy popular en México y Latinoamérica. (Foto: Facebook / La Chilindrina Sitio Oficial)

“Está bien porque no hay ningún personaje que se parezca a lo que hacemos nosotros, ahora busca tu oportunidad”, le dijo Gómez Bolaños a María Antonieta.

María Antonieta acude a Emilio Azcárraga, entonces jefe de Televisa. Él aprueba el programa y propone además una película. Todo, pese a la negativa de Roberto Gómez Bolaños, quien aseguraba que los actores de El Chavo del 8 no harían cine.

Al intentar usar otro nombre, descubrió que ‘La Chilindrina’ no fue registrada en los últimos 15 años. De hecho, ningún personaje del programa de ‘Chespirito’ tenía registro legal y ahí comenzó la batalla legal entre estos iconos de la televisión mexicana.

Mientras preparaba un disco de La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves registró oficialmente al personaje. “Yo le di vida, le puse el vestido, las pecas, los lentes, todo”, explicó en la misma conversación.

María Antonieta de las Nieves con uno de los vestuarios más especiales para ella: tiene las manos del Chavo pintadas en la espalda. (Foto: Instagram / @lachilindrina_oficial).

¿Qué pasó con la relación entre Chespirito y ‘La Chilindrina’ tras el conflicto?

Después de todo lo ocurrido, Roberto Gómez Bolaños demandó a María Antonieta de las Nieves en 2001, argumentando que el personaje de ‘La Chilindrina’ (que pasó años sin estar registrado) le pertenecía a él y no a la actriz.

Luego de varios años de disputa, un juez resolvió que el personaje le pertenecía a María Antonieta de las Nieves. Aunque el conflicto legal se cerró, la enemistad (que según la actriz fue creada por los medios) continuó.

Antes de fallecer, Roberto Gómez Bolaños, de quien se hizo una serie biográfica que se estrenó el 5 de junio, Chespirito: Sin querer queriendo, se reencontró con María Antonieta de las Nieves en el lobby de un hotel en Miami. Según contó la actriz, se saludaron y se abrazaron como los buenos amigos que siempre fueron.

En una entrevista, María Antonieta de las Nieves pidió que, cuando fallezca, coloquen una foto de 'La Chilindrina' y otra de ella junto a su ataúd. (Foto: Instagram @lachilindrina_oficial)

Así se dio la reconciliación entre Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito y María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’

“Volteo, le abrí los abrazos, y él me abrió los brazos, y yo corrí, lo abracé, le di un beso, y le dije: ‘Chespirito… ¿Por qué estamos así de desunidos si nos queremos tanto? (…) ‘Yo no tengo nada en contra de ti, María Antonieta’, dijo Chespirito, ‘siempre que hemos hablado ha funcionado muy bien’. Y dije, ‘sí, ¿Pero dónde te hablo? ¿Cómo te hablo?’. Y dice: ‘¡Florinda, dale el teléfono de la casa! Y ahí dije yo, ‘ya se fregó la cosa’”, dijo para una entrevista con Hoy Día en 2020.

Después de regresar a México, la actriz intentó varios días comunicarse con el papá de Roberto Gómez Fernández en su casa. Confirmó que el número era correcto, pero no le permitían hablar con él: “Nunca me dejaron volver a hablar con él. Me sentí derrotada, tanto que terminé en América Sur con un pre infarto”.

“Bueno, ese tema ya se acabó, porque ahora desde el cielo él me ve y platicamos juntos, y le echo porras cada vez que hago mi show”, concluyó la entrevista con Yordi Rosado y dando fin a la historia de su disputa con Chespirito.