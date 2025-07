¿Qué le pasó a Eduardo Manzano? La infección por la que ‘El Polivoz’ fue hospitalizado en 2021

“¡Abuelitooo! En redes sociales nos estaban asustando”. Este sábado nos despertamos con rumores sobre la muerte de Eduardo Manzano, que su hijo desmintió en redes sociales para ‘apaciguar’ las aguas.

Lo cierto es que la salud del famoso actor, conocido por su personaje de ‘El Polivoz’, vivió momentos complicados de salud hace unos años, cuando lo hospitalizaron de emergencia por un tema delicado.

Estuvo algunos días en el hospital, pero salió estable y en algunas entrevistas tanto él como su esposa, Susana Parra, bromearon sobre la salud del comediante mexicano.

¿De qué se enfermó Eduardo Manzano?

A inicios de mayo de 2021, cuando las restricciones por COVID todavía eran fuertes, el primer actor Eduardo Manzano fue hospitalizado de emergencia por una infección biliar.

“Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: ‘Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas”, relató Susana Parra, esposa del actor, para Sale el Sol en ese entonces.

Eduardo Manzano es un actor y comediante mexicano, quien actualmente tiene 87 años. (Foto: Cuartoscuro)

Gracias a que perdió fuerza en el cuerpo, además de síntomas como fiebre y sudoración, por lo que Parra solicitó a la Asociación Nacional de Actores (Anda) ayuda con una ambulancia.

“Lo recibieron los doctores de la Anda, todo bajo supervisión y permiso de la Anda todo lo que le han hecho de estudios y todo se lo han autorizado”, agregó a Sale el Sol.

Cuando se dio a conocer la noticia, diversos medios y usuarios en redes sociales aseguraron que el actor de Los Polivoces estaba grave de salud e, incluso, algunos mencionaron que lo tenían bajo observación en terapia intensiva.

¿Eduardo Manzano estuvo en terapia intensiva? Su esposa desmintió rumores

Su pareja no solo desmintió aquella información, también compartió que la salud del actor que da vida a ‘Don Arnolfo’ en la serie Una Familia de 10 se encontraba estable y próximamente podría salir del hospital.

“No es cierto. ¡Qué chismosos! No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro (de infección). Ya lo habían tratado, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar; pero ya está bien, nunca ha perdido el apetito, ni la risa”, aseguró Susana a Reforma.

Eduardo Manzano 'El Polivoz' fue parte de múltiples proyectos, uno de ellos es 'Una familia de diez'. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

Los primeros días Manzano permaneció hospitalizado ya que el medicamento que le proporcionaban para la infección era a través de sueros. Además, su médico lo tenía bajo observación.

Pese a ello, su esposa describió que el actor Eduardo Manzano se mantenía con buena actitud, y era probable que en los próximos saliera del hospital.

“Aún no lo pueden dar de alta porque el antibiótico que le están poniendo solamente a través del suero se lo tiene diagnosticado su gastroenterólogo, el doctor Granados, pero aquí está en la habitación, tranquilo, comiendo bien y medicado”.

Eduardo Manzano salió del hospital: ¿Cuáles fueron sus cuidados posteriores?

A mediados de mayo de 2021, ‘Lalo’ Manzano, gran amigo de Jorge Ortiz de Pinedo, salió del hospital, y aunque no hablaba mucho de su enfermedad, sí conversó un poco con algunos medios y hasta mandó saludos.

Fue de nueva cuenta su esposa Susana Parra quien compartió detalles sobre la favorable evolución en la salud de ‘El Polivoz’.

Eduardo Manzano estuvo hospitalizado en 2021 a causa de una infección en la vesícula biliar. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

“La lleva poco a poco. Fue un golpe muy duro de salud, pero ya la está librando, es muy fuerte mi esposo (…) Come bien, sano, no le ha ido el apetito que eso dicen que es maravilloso, mientras coman”, explicó a Sale el Sol.

Además, detalló que ya hacía cosas como salir al jardín de su casa y caminar alrededor de su hogar, y mencionó algunas de las indicaciones que debía seguir el actor que interpretó a ‘Gordolfo Gelatino’ para una recuperación exitosa a sus entonces 82 años.

“Es seguir con su tratamiento del corazón, su alimentación sana, aparte la semana que entra me toca llevarlo otra vez al gastroenterólogo (…) y pues a seguir con sus pastillas a sus horas, todo, todo, su alimentación, caminar lo más que pueda, despacito para estar bien”, concluyó.