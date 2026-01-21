¿Cómo conseguir boletos para BTS en el Estadio GNP Seguros? Tips para comprar entradas

Los precios para los boletos de BTS se revelan el 22 de enero a las 9:00 de la mañana. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/AP)

¡La cuenta regresiva comenzó! Aunque los conciertos de BTS en la Ciudad de México se realizarán dentro de poco más de tres meses, la preventa y venta para los shows en el Estadio GNP Seguros arranca muy pronto.

Los intérpretes de ‘Butter’ llegarán a la capital a nueve años de su última visita, en 2017, cuando participaron en el festival de K-pop KCON México, por lo que se espera una alta demanda de entradas incluso en la venta anticipada.

Es por este motivo que, además de prender todas tus velas y manifestar tus entradas, te compartimos algunos tips que puedes seguir antes y durante la venta de boletos para BTS que te ayudarán a aumentar las posibilidades de conseguirlos.

Boletos para el concierto de BTS 2026: ¿Qué hacer antes de la compra?

Los pasos previos a la compra de entradas, ya sea en la preventa o en la venta general, son tan importantes como los que seguirás mientras estés en la página para elegir tus tickets , ya que lo que hagas antes agilizará el proceso.

Revisa muy bien las fechas y horarios

¡Que no te gane la emoción! Anotar en tu calendario las fechas y horarios de la preventa y la venta general es relevante, pues de esta forma te asegurarás de entrar en el momento preciso.

Ten en mente que la fecha de la preventa para BTS se modificó recientemente. Aquí te dejamos todo lo que necesitas saber:

Viernes 23 de enero: A las 9:00 de la mañana inicia la preventa para las fechas del 7 y 9 de mayo.

A las 9:00 de la mañana inicia la preventa para las fechas del 7 y 9 de mayo. Viernes 23 de enero: A las 12:00 del día comienza la preventa para la fecha del 10 de mayo.

Las tres preventas concluyen a las 9:59 de la noche del mismo 23 de enero. Un día después, el 24 de enero, arranca la venta general a las 9:00 de la mañana para todas las fans.

Inicia sesión en Ticketmaster y registra métodos de pago

Antes de que se liberen los boletos, te recomendamos iniciar sesión en tu cuenta de Ticketmaster, ya que ahorrarás tiempo y te formarás en cuanto comience la fila virtual.

Recuerda que si comprarás entradas en la preventa especial, tu correo electrónico debe ser el mismo que esté vinculado al ARMY Membership y a la cuenta de Ticketmaster con la cual comprarás.

También añade un método de pago, puesto que tener preguardados los datos de compra agilizará el proceso el día de la venta, ya que solo tendrás unos minutos para colocar toda la información.

Las tarjetas participantes en la preventa de BTS son VISA, Mastercard y American Express, así como NU, Hey Banco y Mercado Pago.

Entra a la página antes de las 9:00 de la mañana

Aunque tanto la venta como la preventa comienzan a las 9:00 de la mañana, por ningún motivo entres a la hora exacta, ya que la fila virtual se habilita minutos antes.

Lo ideal es que ingreses a Ticketmaster (con tu sesión previamente iniciada), selecciones la fecha a la que deseas asistir y te formes por lo menos 15 minutos antes de la hora indicada.

Cuando el sistema te asigne un lugar en la fila, no actualices la página. En caso de que lo hagas, te enviarán hasta el final y perderás todo el progreso, así que será momento de ser paciente.

¿Cómo comprar boletos para el concierto de BTS? Tips durante la venta

Durante la venta para los shows de BTS en el Estadio GNP Seguros debes ser veloz, tanto en la selección de tus entradas como en la compra, para evitar que se pierdan.

No abras más de una pestaña

Sabemos que quieres asegurar tus entradas, pero no intentes formarte en la fila virtual para una misma fecha abriendo más de una pestaña, ya que esto podría ocasionar problemas, de acuerdo con Ticketmaster.

Lo que sí puedes hacer es abrir una pestaña por espectáculo y esperar en las respectivas filas virtuales, ya que la plataforma boletera informó que solo se puede tener una ventana abierta por show.

Alista tres opciones de asientos

Antes de hacer la compra, piensa muy bien en las secciones en las que quieres estar y en alternativas en caso de que las zonas que deseas se agoten rápidamente.

Una vez que el sistema te dé acceso, elige con rapidez las zonas y selecciona los asientos. No tardes demasiado, ya que ¡el tiempo corre! Si no hay disponibilidad en esa sección, pasa a tu segunda o tercera opción.

¡Pide ayuda a tus amigos!

Una regla de oro es pedir ayuda a todas las personas que conozcas para que se formen en la fila virtual e intenten comprar para diferentes fechas, con lo cual aumentan las posibilidades de conseguirlos.

Si corres con suerte y puedes comprar más de una entrada, toma en cuenta que Ticketmaster informó que solo es posible adquirir hasta cuatro boletos por persona; de lo contrario, la compra se cancelará sin previo aviso.

Espera a que liberen más entradas

Si ya pasó tu turno y al ingresar ves que no hay asientos disponibles, no te desanimes. En ocasiones, conforme pasan los minutos, se liberan algunas entradas, por lo que puedes esperar.

Otro tip es que, una vez dentro (nunca mientras estás en la fila virtual), actualices la página para ver los nuevos asientos que se liberan en el mapa, ya que podrías conseguir alguno de esta forma.

Si no logras obtener entradas, evita acudir a revendedores, ya que en muchos casos los precios son demasiado elevados y no garantizan que los tickets sean auténticos.

¿Cuándo se publican los precios de las entradas para BTS en México?

Luego de las exigencias de las ARMY a Ticketmaster y tras la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ocesa compartió que la lista oficial de precios para BTS en la Ciudad de México se revelará un día antes de la preventa.

“Los precios de los boletos para los conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 de la mañana (tiempo del centro de México)”, explicaron en el comunicado.

