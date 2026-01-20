¿Qué incluyen los paquetes VIP para ver a BTS en México? Esto dice Ticketmaster

Los paquetes VIP para ver a BTS en México incluyen algunos beneficios adicionales (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

Falta poco para la preventa de los boletos de BTS en México y aunque ni Ocesa ni Ticketmaster han revelado cuáles son los precios para ver al grupo de k-pop, conocemos el mapa oficial de los conciertos en el Estadio GNP y los beneficios que tendrán los boletos VIP.

Esto incluyen los paquetes VIP para ver a BTS en el Estadio GNP de CDMX

Antes de la preventa de BTS, cuyas tarjetas participantes no están definidas por bancos, Ticketmaster explicó algunos pormenores de la venta ARMY Membership y detalles relacionados con el evento.

Según explican, en México —además de EU y Canadá—, la experiencia de los paquetes VIP en los boletos de BTS incluye lo siguiente:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el evento

De acuerdo con esto, en su paso por Norteamérica, BTS no contará con experiencias VIP con zona general, sino que únicamente con asiento reservado, a diferencia de la experiencia que sí ofrecen en Reino Unido.

¿Cuándo se venderán los boletos VIP para ver a BTS?

De acuerdo con Ticketmaster, la venta de paquetes VIP para ver a BTS en México estará empatada con las fechas y horas de preventa ARMY y venta general al público:

Preventa ARMY para paquetes VIP (shows 7 y 9 de mayo): jueves 22 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59 horas

jueves 22 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59 horas Preventa ARMY para paquetes VIP (show 10 de mayo): viernes 23 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59 horas

viernes 23 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59 horas Venta general de paquetes VIP: sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 09:00 horas

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

¿Cuánto costarán los paquetes VIP de BTS en México?

Aunque no se han dado a conocer los precios de BTS en México —información que han exigido el fandom ARMY, Profeco o Jorge Álvarez Máynez—, sí conocemos cuánto costará verlos en otros países.

Por ejemplo, en los conciertos inaugurales de la gira desde el Goyang Sports Complex Main Stadium de Corea del Sur, su agencia BigHit Music anunció que los boletos con acceso a Sound Check tendrán un costo de 264,000 wones (unos $3,189 MXN al cambio actual).

También en Japón fueron rápidamente publicados los precios para presenciar el regreso del popular grupo de k-pop. En este caso, los boletos de categoría VIP fueron anunciados por 45,000 yenes (unos $5,042 MXN al cambio).

Ticketmaster de Estados Unidos dio a conocer mediante sus redes sociales que “el rango de precios del tour se compartirá mientras estés en la fila" y prometieron que darán ”actualizaciones sobre la disponibilidad de boletos” en tiempo real.

Tras más de 4 mil solicitudes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a Ocesa para “proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos”.

De entre sus recomendaciones, el organismo invitó a la organizadora de eventos a “informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour en la CDMX, incluyendo precios dinámicos, paquetes VIP y la cantidad de entradas disponibles en preventa y venta general”.