¿Por qué 2016 es el nuevo 2026? El significado detrás del primer trend viral del año

El 2026 apenas lleva unos cuantos días y ya tiene su primer trend viral en Tik Tok, Instagram y varias redes sociales: el regreso de 2016.

Millones de usuarios han comenzado a compartir imágenes, videos y recuerdos de hace diez años bajo una misma idea: “2016 es el nuevo 2026”. Selfies con filtros de Snapchat, fotos borrosas, música pop de la época y capturas de pantalla de un internet menos saturado llenan los feeds como si el tiempo hubiera retrocedido.

El hashtag #2016 casi llega a dos millones de publicaciones en TikTok y acumula 38 millones de posteos en Instagram. La tendencia ha sido replicada por celebridades como Franco Colapinto, Andrea Legarreta, Erik Rubín, John Legend, Reese Witherspoon, Kendall Jenner, Ninel Conde, Shakira, Dua Lipa, y creadores de contenido de distintas generaciones, convirtiendo al pasado reciente en el punto de encuentro emocional del inicio de año.

¿Qué es el trend ‘2026 es el nuevo 2016′?

La tendencia consiste en subir fotos, videos o recuerdos personales de 2016, muchas veces sin edición, con estética de Snapchat o con filtros que replican el look rosado y saturado de Instagram de esa época. No se trata de un reto con reglas estrictas, sino de una acción colectiva de recuerdo.

La exeditora de Vogue, Leah Faye Cooper, explicó a ABC News: “La gente realmente anhela un tiempo que se sentía más simple, un tiempo que se sentía realmente optimista. Creo que la nostalgia es algo que lleva tiempo de moda. Se ve en la moda, en los remakes de series y películas”.

En 2016, Pokémon Go estaba de moda. FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM (Ilse Huesca)

El fenómeno también está vinculado a la forma en la que funcionaban las redes sociales hace una década.

Joel Marlinarson, estratega de redes sociales, señaló a la BBC que en 2016 no existían los Reels, no había carruseles y las publicaciones eran espontáneas, las personas publicaban fotos cotidianas sin pensar en formatos, métricas o estrategias de visibilidad: “La gente publicaba fotos de su aguacate, y no era tan performativo. No había vídeos cortos, por lo que no existía ese tipo de fatiga algorítmica que tiene la gente ahora”.

¿Por qué 2016 y no otro año?

El factor del aniversario de 10 años también explica el fenómeno. De acuerdo con Animal MX, los ciclos de nostalgia suelen aparecer entre 8 y 12 años después, cuando el tiempo permite idealizar el pasado y separar lo negativo de lo positivo.

Así, 2016 reaparece como un punto de referencia emocional: el último momento previo a la pandemia, a la hiperpolitización y al internet dominado por algoritmos. No fue un año perfecto, pero sí uno que hoy se recuerda como comprensible, espontáneo y emocionalmente más ligero.

En ese contraste, el trend “2026 es el nuevo 2016” funciona como algo más que una moda: es una manera colectiva de empezar el año mirando atrás para entender en qué momento todo cambió.

El inicio de un nuevo año, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y la vida diaria, y la sensación de fatiga digital funcionan como detonantes para mirar hacia atrás.

El psicólogo Clay Routledge, investigador de la nostalgia, explicó a BBC: “Siempre se pueden encontrar esos puntos en el tiempo en los que las personas se anclan en busca de algún tipo de orientación (...) Tendemos a ser especialmente nostálgicos cuando el mundo parece atravesar grandes cambios. Las personas buscan anclarse en momentos del pasado que les sirvan de guía”.

Para muchos millennials y miembros de la Generación Z, 2016 fue un año formativo: adolescencia, primeros trabajos, primeras fotos en Instagram, primeras salidas y descubrimientos culturales que hoy funcionan como un refugio emocional.

Más allá de la música o la moda, el regreso de 2016 también representa una forma distinta de habitar las redes sociales. Según la BBC, Instagram era un espacio de fotos, no de videos; Snapchat dominaba las historias y el algoritmo aún no dictaba el comportamiento digital.

Katie Devlin, editora de tendencias de moda, agrega a Vogue que en ese año “acabábamos de empezar a superar el cinismo de la era de Tumblr, y desde la perspectiva de las redes sociales, los algoritmos eran menos agresivos y la vigilancia era una preocupación menor”.

Lauren Redfern, DJ de BBC Radio 1, recordó: “2016 fue el año de Snapchat stories. Era una vida más simple, más relajada”.

Las cosas que pasaron en 2016 (y que hoy regresan al feed)

Ahora demos un paseo por la nostalgia, ¿qué estaba pasando hace 10 años?

Música

Beyoncé lanzó Lemonade con el tema ‘Sorry’.

con el tema ‘Sorry’. The Chainsmokers estrenaron ‘Closer’ con Halsey.

Justin Bieber dominó el Billboard Hot 100 con ‘Love Yourself’.

Zayn Malik lanzó ‘Pillow Talk’.

Zara Larsson posicionó ‘Lush Life’.

Drake publicó Views y Rihanna lanzó Anti .

y Rihanna lanzó . Spotify reportó en 2026 un 71% de aumento en playlists de 2016.

Espectáculos

Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar por The Revenant .

. Taylor Swift ganó el Grammy a álbum del año por 1989 .

. Hamilton ganó 11 premios Tony.

ganó 11 premios Tony. Stranger Things se estrenó en Netflix.

se estrenó en Netflix. Se estrenaron La La Land , Vaiana , Passengers , Figuras Ocultas y Suicide Squad .

, , , y . Se filtraron los audios de Taylor Swift y Kanye West difundidos por Kim Kardashian.

El príncipe Harry y Meghan Markle comenzaron a salir.

Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron.

Fenómenos virales

El Mannequin Challenge recorrió redes sociales.

recorrió redes sociales. Pokémon Go sacó a millones de personas a las calles.

sacó a millones de personas a las calles. Los memes y videos virales alcanzaron una escala global sin precedentes.

Política y sucesos globales

Donald Trump ganó por primera vez la presidencia de Estados Unidos.

Se realizó el referéndum del Brexit en Reino Unido.

El virus del Zika llegó a Estados Unidos.

Los Juegos Olímpicos de Río 2016 reunieron a más de 11,000 atletas.

reunieron a más de 11,000 atletas. Se revelaron los Panama Papers , con 11.5 millones de documentos filtrados.

, con 11.5 millones de documentos filtrados. Se destapó el escándalo de dopaje sistemático en Rusia.

Miles de personas despidieron a Juan Gabriel en Bellas Artes, tras su muerte en 2016. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM (Diego Simón Sánchez)

Muertes que marcaron el año

David Bowie

Prince

George Michael

Leonard Cohen

Alan Rickman

Carrie Fisher

Debbie Reynolds

Gene Wilder

Harper Lee

Umberto Eco

Juan Gabriel

Moda y estética