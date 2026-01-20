Preventa de BTS en México: Fecha, hora, página, mapa y todo sobre los boletos

¡Será igual que en Corea! Aunque Ticketmaster aún no comparte el precio de los boletos para BTS, ya reveló que el escenario será de 360 grados. (Foto: Fotoarte El Financiero / Shutterstock)

¿Están listas, ARMY? Aunque faltan meses para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, la preventa de entradas para los tres espectáculos en el Estadio GNP Seguros está a la vuelta de la esquina.

BTS anunció conciertos en México —y en 34 ciudades más, con un total de 79 shows alrededor del mundo— luego del reencuentro de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook tras finalizar su servicio militar obligatorio.

La gira mundial 2026 de BTS será aún más significativa, ya que la banda prepara el lanzamiento del álbum Arirang, el cual verá la luz antes del arranque del tour. Gracias a ello, las ARMY mexicanas podrán escuchar nuevas canciones en vivo.

Fechas y horarios: ¿Cuándo es la preventa de boletos para BTS?

¡Saca ese calendario con las fotos de tus idols favoritos y anota las fechas! La preventa de entradas para ver a BTS en México se dividirá en dos, dependiendo del concierto al que desees asistir:

Conciertos del 7 y 9 de mayo: la preventa es el jueves 22 de enero

la preventa es el jueves 22 de enero Concierto del 10 de mayo: la preventa es el viernes 23 de enero

En ambos casos, la preventa inicia a las 9:00 de la mañana. Recuerda que únicamente podrán participar las personas que hayan realizado el registro de su ARMY Membership US o GLOBAL antes del domingo 18 de enero de 2026; sin importar sus instituciones bancarias.

BTS en la 64a entrega anual de los premios Grammy el 3 de abril de 2022. (Foto: AP / Chris Pizzello)

Para las tres fechas, la preventa concluirá a las 10:00 de la noche, por lo que las ARMY tendrán más de 12 horas para comprar sus boletos, aunque se espera que se agoten mucho antes de ese horario.

¿Cómo ingresar a la preventa de boletos para BTS? Página y restricciones

Para conseguir boletos en la preventa de BTS, lo primero que debes hacer es verificar que tu membresía se haya registrado correctamente. Para ello, inicia sesión en Weverse Shop y revisa la sección de “Solicitudes de eventos”.

Al hacer clic en BTS WORLD TOUR – Membership Presale deberás ver el estatus como “solicitud completada”. Si es así, podrás ingresar a la preventa sin problema. Estos son los pasos a seguir:

Antes de la preventa, inicia sesión en Ticketmaster. El correo que utilices en la plataforma boletera debe ser el mismo que esté ligado a tu membresía.

Registra un método de pago.

Durante la preventa, ingresa a BTSWORLDTOUROFFICIAL.com o dirígete directamente a Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.mx/bts-boletos/artist/2110227) y selecciona la fecha a la que deseas asistir. Este paso hazlo minutos antes de las 9:00 de la mañana, el 22 o 23 de enero.

Únete a la fila virtual y no actualices la página bajo ninguna circunstancia.

Ingresa tu número de membresía ARMY (BA + 9 dígitos) para desbloquear la preventa.

Selecciona tus asientos y procede al pago.

Ticketmaster informó que solo se puede tener una ventana abierta por show; abrir varias pestañas para la misma fecha podría provocar errores. Además, recordó que el límite es de cuatro boletos por persona.

En caso de adquirir más de cuatro entradas, la plataforma podría cancelar todos los boletos comprados sin previo aviso.

¿Cuándo es la venta general de boletos para BTS en el Estadio GNP Seguros?

Si no cuentas con membresía ARMY, no te preocupes, ya que podrás participar en la venta general de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros. La fecha y el horario serán los mismos para las tres presentaciones:

Cuándo: sábado 24 de enero

sábado 24 de enero Hora: a partir de las 9:00 de la mañana

En el caso de los paquetes VIP, la venta general finalizará a las 8:00 de la noche del mismo sábado 24 de enero; mientras que las entradas tradicionales estarán disponibles hasta agotar existencias.

Conciertos de BTS en CDMX: Mapa del escenario, boletos y qué incluye el paquete VIP

¡Como en Corea! A unos días de que se liberen los boletos para los conciertos en la Ciudad de México, la plataforma Ticketmaster reveló cómo será el escenario de BTS en el Estadio GNP Seguros.

Tal como sucederá en la tierra natal de los idols, BTS contará con un escenario circular de 360 grados, lo que garantiza que la mayoría de las ARMY tenga buena visibilidad del show.

También debes considerar que, a diferencia de otros eventos altamente esperados como los conciertos de Bad Bunny o Shakira, los intérpretes de ‘Butter’ no tendrán área general, ya que habrá asientos numerados en todas las zonas.

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

Hasta el momento, no se han revelado los precios de las entradas, pese a que las ARMY han ejercido presión e incluso la Procuraduría Federal del Consumidor exigió a Ticketmaster que los publique.

No obstante, ya se conocen los costos en otros países, los cuales podrían servir como referencia para México. En Corea del Sur, el rango va de 198,000 wones (aprox. 2,392 MXN) a 264,000 wones (aprox. 3,189 MXN); mientras que en Japón los precios oscilan entre 25,000 yenes (aprox. 2,801 MXN) y 45,000 yenes (aprox. 5,042 MXN).

Por ahora, Ticketmaster informó que dará a conocer los precios el día de la preventa y confirmó que en México se venderán paquetes VIP, los cuales incluyen: