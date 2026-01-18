‘El caballero de los siete reinos’: Calendario de los capítulos para el spin-off de ‘Juego de tronos’

HBO estrenará semanalmente los capítulos de 'El caballero de los siete reinos' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cortesía HBO Max).

El estreno de El caballero de los siete reinos, serie ambientada en Westeros casi un siglo antes de los hechos narrados en Game of Thrones, se realiza bajo el modelo de estrenos semanales. La temporada inaugural consta de seis episodios, con lanzamiento simultáneo en HBO Max y el canal HBO.

La historia adapta The Hedge Knight, primer relato de Tales of Dunk and Egg, obra del escritor George R. R. Martin. A diferencia de otras producciones del mismo universo, la trama prescinde de dragones y guerras a gran escala y se enfoca en la caballería errante, los torneos y las disputas políticas entre casas nobles.

¿Cuándo se estrenan todos los capítulos y dónde ver ‘El caballero de los siete reinos’ en México?

El estreno de El caballero de los siete reinos fue el domingo 18 de enero de 2026. HBO mantiene el esquema de un episodio nuevo cada domingo.

En México, los capítulos estarán disponibles a partir de las 9:00 pm (tiempo del centro de México), tanto en la plataforma HBO Max como en el canal HBO de televisión de paga.

Calendario oficial de estreno:

Episodio 1: domingo 18 de enero de 2026

domingo 18 de enero de 2026 Episodio 2: domingo 25 de enero de 2026

domingo 25 de enero de 2026 Episodio 3: domingo 1 de febrero de 2026

domingo 1 de febrero de 2026 Episodio 4: domingo 8 de febrero de 2026

domingo 8 de febrero de 2026 Episodio 5: domingo 15 de febrero de 2026

domingo 15 de febrero de 2026 Episodio 6 (final de temporada): domingo 22 de febrero de 2026

El formato replica la estrategia utilizada por HBO en Game of Thrones y La casa del dragón, con seguimiento episodio por episodio, lo cual genera una gran conversación sostenida durante toda la temporada.

¿En qué época de Westeros se sitúa ‘El caballero de los siete reinos’?

La serie se desarrolla aproximadamente 100 años antes de los eventos de Game of Thrones y cerca de 70 años después de La casa del dragón. En este periodo, la Casa Targaryen gobierna el Trono de Hierro, aunque los dragones ya se han extinguido.

Westeros atraviesa una etapa de relativa estabilidad política. Los conflictos surgen desde la sucesión, la reputación de los caballeros y las tensiones entre casas nobles, lo que permite una narrativa directa y sin frentes bélicos múltiples.

¿De qué trata ‘El caballero de los siete reinos’?

La trama sigue a Ser Duncan el Alto, un caballero errante sin linaje noble que recorre Westeros en busca de reconocimiento y sustento. Duncan se rige por un código de honor estricto, lo que lo enfrenta de manera constante con la nobleza establecida.

En su camino conoce a Egg, un niño que se convierte en su escudero. La identidad real de Egg conecta la historia con la dinastía Targaryen, uno de los ejes narrativos de la temporada. La relación entre ambos vincula la vida itinerante del caballero con el centro del poder del reino.

¿Qué miembros de la Casa Targaryen aparecen en la serie?

La producción incluye a integrantes relevantes del linaje Targaryen, entre ellos:

Maekar Targaryen , figura clave en la línea de sucesión

, figura clave en la línea de sucesión Aerion Targaryen , conocido por su carácter violento e impredecible

, conocido por su carácter violento e impredecible Baelor Targaryen , destacado por su prestigio militar

, destacado por su prestigio militar Daeron Targaryen, con un perfil político

También aparecen miembros de casas como los Baratheon, lo que amplía el panorama político sin fragmentar la narrativa principal.

‘El caballero de los siete reinos’ tendrá segunda temporada en HBO

El caballero de los siete reinos, spin-off de Juego de Tronos, cuenta con George R. R. Martin como cocreador y productor ejecutivo, junto con Ira Parker. Ryan Condal, showrunner de La casa del dragón, participa como productor ejecutivo.

HBO confirmó que la serie ya tiene segunda temporada asegurada, lo que garantiza continuidad dentro del universo televisivo de Westeros y consolida esta línea temporal como una de las apuestas centrales de la franquicia.

Con información de EFE.