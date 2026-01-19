Profeco activa el modo ARMY: Exige a Ticketmaster que publique los precios de BTS en México

El grupo coreano BTS regresa en 2026 con una gira mundial y un nuevo álbum. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La gira mundial de BTS pasa por México y las ARMY han bombardeado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con poco más de 4 mil solicitudes en tres días para exigir condiciones de venta claras.

A días del inicio de la preventa de boletos para BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el fandom insiste en que Ticketmaster publique con anticipación los precios, cargos, mapas y condiciones completas de venta.

El domingo en la noche, Ticketmaster reveló el mapa oficial de BTS en Méxic. El diseño confirma un escenario circular de 360 grados, el mismo utilizado en Corea del Sur y Japón y que todo el recinto tendrá asiento designado, sin zonas generales de pie.

Sin embargo, fans de BTS también exigen que Ocesa publique los boletos y se oponen a las tarifas dinámicas, por lo que convocaron a una marcha este lunes a las oficinas de Profeco en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

BTS tendrá tres conciertos en CDMX. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Profeco recibe más de 4 mil solicitudes por boletos de BTS

Durante la Mañanera de Claudia Sheinbaum de este lunes, Iván Escalante, titular de Profeco, confirmó que del 15 al 18 de enero, la institución recibió 4,746 documentos y correos electrónicos de personas consumidoras que solicitaron la intervención de la dependencia ante la falta de información oficial de Ticketmaster.

Las ARMY han hecho varias peticiones a Profeco:

El anuncio de los precios antes de la preventa.

Publicación de los mapas de los asientos.

Determinar cuáles van a ser los cargos y las condiciones completas en la venta de los boletos.

Publicar los precios de entradas y qué incluyen los paquetes especiales.

El funcionario explicó que Profeco ya estableció contacto con Ticketmaster, empresa que recientemente se incorporó al sistema de Concilia Exprés, mecanismo que permite la comunicación directa entre consumidores y proveedores.

“Nosotros desde el principio nos pusimos en contacto con el proveedor. Recordar que este proveedor recientemente se anexó a nuestro sistema de Concilia Exprés, entonces hay comunicación muy fluida entre las personas consumidoras y esta boletera en particular”, señaló.

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

El exhorto oficial de Profeco a Ticketmaster en conciertos de BTS

Escalante informó que Profeco enviará un exhorto formal a Ticketmaster para que publique toda la información solicitada por los fans antes del inicio de la venta de boletos.

“El día de hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans de este grupo. La información que tenemos nosotros es que van a existir dos preventas y una venta general. (...) Le vamos a pedir a la empresa que nos informe qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de los procesos”, detalló.

El titular de Profeco también informó que recibirán a las ARMY que convocaron a una movilización Pacífica: “Ahí vamos a estar nosotros para atenderlos y vamos a estar informando”.

De izquierda a derecha: V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin, y j-hope (AP)

Fans de BTS convocan a marcha en CDMX

La convocatoria fue difundida por la cuenta @btsmexicoborahaeworld, que llamó a las ARMY a concentrarse el 19 de enero a las 9:00 de la mañana en el Metro Cuauhtémoc para marchar hacia Profeco (Doctores).

“Este lunes nos unimos en una manifestación pacífica para exigir algo justo y básico: mapa y precios claros antes de la preventa y NO a la tarifa dinámica. Como consumidores tenemos derecho a información transparente. Sin mapa y precios, no compramos”, señala el mensaje.

Previamente, el grupo Nación ARMY México publicó en Instagram una solicitud a Ocesa: “Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio”.

Adicional a ello, el político Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud a Profeco para pedir información clara del proceso de venta.

Los precios para los conciertos de BTS en 2026

A través de Instagram, Ticketmaster anuncio que el rango de precios de BTS World Tour se anunciarán cuando los fans estén en la fila virtual el día de la preventa.

Aunque México sigue sin precios oficiales, ya existen rangos confirmados en otros mercados del tour. En Corea del Sur, los boletos oscilan entre 2,392 y 3,189 pesos mexicanos, dependiendo de la categoría, con paquetes que incluyen acceso al soundcheck. En Japón, las entradas VIP superan los 5,000 pesos, con beneficios adicionales.

Corea del Sur (Goyang)

Sound Check: 264,000 wones (aprox. 3,189 MXN)

General R: 220,000 wones (aprox. 2,658 MXN)

General S: 198,000 wones (aprox. 2,392 MXN)

Japón (Tokyo Dome)

VIP: 45,000 yenes (aprox. 5,042 MXN)

SS: 35,000 yenes (aprox. 3,921 MXN)

S: 25,000 yenes (aprox. 2,801 MXN)

BTS comenzó una pausa en 2022 por el servicio militar obligatorio en su país. (Foto: AP / Chris Pizzello)

Fechas confirmadas de BTS en México 2026

BTS se presentará en México como parte del BTS World Tour 2026, su primera gira mundial como grupo completo tras concluir el servicio militar obligatorio. Los conciertos se realizarán en:

7 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros, CDMX

9 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros, CDMX

10 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros, CDMX

Las fechas forman parte de una gira de 79 conciertos en 34 ciudades, la más grande realizada por un grupo de K-pop. El tour iniciará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y recorrerá Japón, Europa y América Latina.

La gira acompañará el lanzamiento de Arirang, el nuevo disco de BTS, programado para el 20 de marzo de 2026. Se trata del primer disco conjunto del grupo desde Proof (2022).

BigHit Music explicó que el título hace referencia a una canción tradicional coreana y que el proyecto es un trabajo reflexivo sobre la identidad del grupo: “Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”.

El álbum contará con 14 pistas y marca el regreso formal de BTS tras una pausa de casi cuatro años sin lanzamientos grupales, previo al inicio de su gira mundial.

Con información de EFE