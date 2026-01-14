Con escenario 360 y boletos VIP de 3 mil pesos: Así será el concierto de BTS en Corea del Sur

Antes de pisar el Estadio GNP Seguros, los chicos de BTS darán tres conciertos en el Goyang Stadium. (Foto: Shutterstock)

No cabe duda de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook le dieron la mejor noticia a las ARMY mexicanas: BTS dará tres conciertos en la Ciudad de México. El recinto que eligieron es el Estadio GNP Seguros.

Los chicos de BTS, la banda de k-pop surcoreana, vuelven a reunirse luego de completar el servicio militar obligatorio y lo hacen a lo grande, con una gira mundial que comenzará en Corea del Sur.

Y tal como pasó con la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, mucho de lo que suceda durante los conciertos de BTS en su país será un referente para lo que se espera en el resto de sus presentaciones.

Pues BTS sacó la casa por la ventana: con su gira visitarán 34 ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina, entre ellas México, y lo mejor es que ya se revelaron los primeros detalles de cómo serán los espectáculos.

Conciertos de BTS: ¿Cómo será el escenario de su gira en Corea del Sur?

Los conciertos inaugurales de BTS se llevarán a cabo a partir del 9 de abril de 2026 en el Goyang Sports Complex Main Stadium, con una producción pensada para un espectáculo a gran escala. De acuerdo con el comunicado oficial publicado en Weverse, el show contará con un escenario circular de 360 grados.

Esto quiere decir que no habrá un frente designado, lo que permitirá que el grupo interactúe con el público desde todos los ángulos del recinto. Aunque puede parecer una noticia increíble, hay algunos detalles a considerar.

El show de BTS en Goyang tiene un escenario 360° (Foto: weverse.io)

Los organizadores advirtieron que, debido a las características del escenario y al equipo de producción, algunas vistas podrían verse parcialmente obstruidas, aun cuando el asiento no esté clasificado como de visibilidad limitada, y no habrá cancelaciones ni reembolsos por este motivo.

Además, todos los boletos serán de asiento asignado, incluso en las zonas de piso, donde se colocarán sillas a nivel del suelo. El resto de las secciones contará con asientos escalonados.

En el comunicado también se afirmó que el concierto se realizará incluso en caso de lluvia. Si esto llega a suceder, se distribuirán impermeables; el único motivo por el cual el show podría cancelarse es si se presentan condiciones climatológicas severas que pongan en riesgo la seguridad.

¡Con sound check incluido!: ¿Qué beneficios tienen los boletos para BTS y cuánto cuestan?

El boleto más exclusivo para los conciertos de BTS en Corea del Sur es el Sound Check, que permite acceder a la prueba de sonido previa al show principal.

Las personas con este tipo de entrada podrán ingresar al recinto aproximadamente cinco horas antes del inicio del concierto, recibir una pulsera especial y presenciar el ensayo que se realiza unas tres horas y media antes del espectáculo.

Además del acceso anticipado, los titulares de Sound Check pueden salir y reingresar al recinto después de la prueba de sonido, aunque el reingreso no estará permitido una hora antes de que comience el concierto.

Los boletos de BTS se dividen en tres categorías y una de ellas incluye un sound check. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

En cuanto a precios, BigHit Music confirmó las siguientes tarifas para Goyang, con impuestos incluidos:

Sound Check: 264,000 wones (3 mil 189 pesos mexicanos aproximadamente)

264,000 wones (3 mil 189 pesos mexicanos aproximadamente) General R: 220,000 wones (2 mil 658 pesos mexicanos aproximadamente)

220,000 wones (2 mil 658 pesos mexicanos aproximadamente) General S: 198,000 wones (2 mil 392 pesos mexicanos aproximadamente)

Los boletos General R y General S permiten el acceso al concierto, con admisión aproximadamente tres horas antes del inicio del show, pero no incluyen la prueba de sonido. Los precios de las entradas en Corea del Sur dan una referencia de lo que podrían costar los boletos en México.

Sin cámaras ni streamings: ¿Qué está prohibido en el concierto de BTS en Corea del Sur?

Los organizadores fueron claros: durante el concierto está estrictamente prohibido tomar fotografías, grabar video o audio, así como realizar transmisiones en vivo. Cualquier actividad que infrinja los derechos de autor puede derivar en la expulsión inmediata del recinto, sin posibilidad de reembolso.

También está prohibido ingresar con dispositivos capaces de grabar audio o video que no sean teléfonos móviles, así como realizar ventas ilegales de mercancía en los alrededores del estadio o actividades no autorizadas, como repartos de productos o presentaciones individuales.

El último disco de BTS se estrenó en 2022 y fue titulado 'Proof'. (Foto: Shutterstock)

¿Adiós a los Army Bombs? Aunque las ARMY ya están pensando en los outfits que utilizarán el día del show, en el comunicado se informó que se restringirá el uso de artículos que impidan a otras personas ver el escenario.

Conciertos de BTS en México: Fechas, preventa de boletos y lo que debes saber

Después de Corea del Sur, la gira mundial de BTS llegará a la Ciudad de México, donde el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

La preventa de boletos para México comenzará el jueves 22 de enero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, a través de Ticketmaster, y será exclusiva para quienes cuenten con la ARMY Membership Global y se hayan registrado previamente en Weverse.

BTS visitará México en mayo de 2026. (Fotos: AP / Shuttersock).

La inscripción para acceder a la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México se realiza exclusivamente a través de Weverse y estará disponible del martes 13 de enero al domingo 18 de enero, hasta las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Este paso es obligatorio para poder participar en la preventa del 22 de enero en Ticketmaster, aunque el registro no garantiza boletos. Si no tienes la ARMY Membership o no te registras a tiempo, no pasa nada, ya que el sábado 24 de enero, a las 9:00 de la mañana, arrancará la venta general.

Hasta ahora se desconoce cuánto costarán los boletos para BTS en el Estadio GNP Seguros. La última ocasión en la que BTS vino a México el rango de precios fue de mil pesos a 4 mil 500 pesos.